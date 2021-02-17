الكاجون.. تابل يبعث الحياة في الأطباق

المصدر: د ب أ

قد يكون تابل الكاجون هو ما يبحث عنه المرء إذا ما كان حساء اليخنة أو طبق الأرز بحاجة لشيء يبعث فيه الحياة.

يشار إلى أن مزيج توابل الكاجون، الذي يتراوح من الخفيف إلى المخدر للفم، هو مكون شائع لأية وصفة من جنوب شرق الولايات المتحدة.

إن مذاقه يكون جيدا للغاية خصوصا مع يخنة مليئة بالحَب واللحم مثل جمبالايا أو طبق أرز دهني بالخضروات والجمبري.

غالبا ما يحتوي هذا المزيج على حب الفلفل والفلفل الحار والملح الخشن والبابريكا المدخنة والزعتر والأوريجانو ومسحوق البصل والثوم.

إن إعداد هذا المزيج في المنزل سهل للغاية، ولا يتطلب سوى ضبط كميات التوابل لتلائم النكهات التي يفضلها أي شخص؛ فإذا ما كان أحد يكره مذاق مسحوق البصل، مثلا، يمكنه تقليله أو استبعاده.

وكلما كان هذا المزيج حارا فسوف يحدث العجائب على بعض اللحم أو السمك.

وإذا كان خفيفا، يتم وضعه على الخضروات أو البطاطا أو السلطة أو على طبق المكرونة أو الأرز، وإذا ما كان مطلوباً استخدامه في اليخنة فيجب التأكد من إضافته في نهاية وقت الطهي.