"نقود الروح" تقبض أرواح 4 أشخاص في فيتنام

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة الفيتنامية إن أربعة أشخاص قتلوا في هانوي اليوم الخميس بعد أن شبت النار بمنزلهم المستأجر، عقب احتفال تقليدي بحرق أوراق الجس المعروفة بـ "نقود الروح".

وقالت الشرطة إن الحريق اندلع، بينما كانت مجموعة من أربعة أشخاص نائمة في منزل مشترك، بعد أن أعدوا وجبة تقليدية، في تقليد يتم إجراؤه قبل رأس السنة القمرية.

وتشير تحقيقات أولية إلى أن الحريق قد يكون ناجما عن ورق الجس، التي يتم إشعال النار فيها، في عرض رمزي للنقود.

ونجا شخص خامس كان موجودا خلال الوجبة، لكنه غادر المنزل في وقت مبكر، حسبما قالت الشرطة، وعاد بعد ذلك بفترة وجيزة، حيث وجد المبنى وقد شبت به النيران، والمجموعة بداخله عالقة.

ولم تتمكن أجهزة الطوارئ من إنقاذ الضحايا الأربعة، بينهم ثلاثة طلاب.

ولا تزال التحقيقات بشأن معرفة سببب اندلاع الحريق جارية.