شاهد.. انفجار نموذج أولي لصاروخ ستارشيب لدى هبوطه بعد اختبار إطلاقه

المصدر: رويترز

انفجر نموذج أولي لصاروخ ستارشيب، الذي أنتجته شركة سبيس إكس لدى هبوطه بعد تجربة إطلاق ناجحة من بوكا تشيكا في ولاية تكساس الأمريكية أمس الثلاثاء، في تكرار لحادثة دمرت صاروخا تجريبيا سابقا.

وانفجر الصاروخ ستارشيب إس.إن9 في آخر مراحل هبوطه مثلما دُمر الصاروخ إس.إن8قبله، وكان نموذجا أوليا لصاروخ الأحمال الثقيلة، الذي تطورته شركة الملياردير إيلون ماسك لحمل البشر وشحنة تزن مئة طن في مهام إلى القمر والمريخ في المستقبل.

شاهد.. انفجار نموذج أولي لصاروخ ستارشيب لدى هبوطه بعد اختبار إطلاقهhttps://t.co/2lfJqJ2fcP#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ThQP4l6Lah — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 2, 2021