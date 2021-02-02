بعد إعلانها عن معرفة قاتل صديقتها تقتل بنفس الطريقة البشعة

المصدر: البيان الإلكتروني

لا تزال الشرطة البريطانية تبحث عن حل لغز جريمة بشعة وقعت على طريق سريع بمقاطعة شروبشاير الإنجليزية، حيث قتلت فتاة شابة بريطانية تبلغ من العمر 22 عاما بنفس الطريقة التي قتلت بها صديقتها بمجرد إعلانها أنها تعرف قاتلها بعد شهور قليلة من وفاتها.

وتعرضت جانين داونز لاعتداء جنسي ثم خنقت وألقيت في طريق، وهي نفس الطريقة التي قتلت بها صديقتها جيل وايتهاوس، 23 عاما، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

وقال أحد الشهود: "جنين أخبرتني أنها عرفت من قتل صديقتها ثم قتلت، لذا أعتقد أننا لن نعرفه أبدا، فهي لم تذكر اسم المشتبه به أو تذكر أي تفاصيل أخرى".

جدير بالذكر أن عثر على جثتي الفتاتين على طريق سريع بمقاطعة شروبشاير الإنجليزية، وفقا لموقع صدى البلد.

فيما أفاد شاهد آخر أنه رأى شاحنة بنية اللون هناك وحتى الآن لم يوجه الاتهام لأي أحد بقتلهما.