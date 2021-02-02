إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بالسويد

المصدر: د ب أ

أصيب عدد من الأشخاص في مشاجرة واشتباه في إطلاق نار في السويد مساء أمس الاثنين، حسبما أفادت الشرطة.

وأوضحت الشرطة مساء أمس الاثنين أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في هيلسينجبورغ جنوبي السويد، وما زال اثنان آخران على الأقل مصابين في موقع الحادث.

وكان عدد من الأشخاص أبلغوا في السابق عن جدال مستمر مع احتمال إطلاق نار. ولا تزال ملابسات الحادث غير معروفة.

وهيلسينجبورغ هي ثاني أكبر مدينة في جنوبي السويد بعد مالمو.

وتعاني الدولة الاسكندنافية من مشكلة مع جرائم العصابات، خاصة في مدنها الكبرى. ولم يتضح ما إذا كانت المشاجرة التي وقعت مساء أمس الاثنين لها علاقة بالعنف المرتبط بالعصابات.

وذكرت الشرطة أنه تم تطويق المستشفى.