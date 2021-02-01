بالفيديو.. نوبة صرع وراء حادثة ممشى الواجهة البحرية في جدة

المصدر: البيان الإلكتروني

باشرت الفرق المرورية بمدينة جدة السعودية حادثة ارتقاء مركبة ممر المشاة في الكورنيش وارتطامها بسيدة كانت تمارس رياضة المشي متسببة لها بكسر في الحوض.

وتفاجأ مرتادو الواجهة البحرية بمركبة تقودها سيدة ترتقي ممرات المشاة قبل اصطدامها بسيدة أخرى تمارس رياضة المشي، وبعد لحظات توقفت المركبة.



وأكدت مصادر لصحيفة «عكاظ» أن قائدة المركبة أصيبت بنوبة صرع أفقدتها القدرة على التحكم، فيما أثبتت التحقيقات عرضية الحادثة وإصابة قائدة المركبة بالصرع، وسجلت المصابة وأسرتها تنازلاً عن السيدة.