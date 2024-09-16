محمد بن زايد ومحمد بن راشد: تمنياتنا للمنطقة والعالم بالسلام والاستقرار والأمان

المصدر: دبي - البيان

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هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيين الله أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع ونحن في خير وسعادة، ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبته، واتباع هداه.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تغريدة عبر حساب سموه الرسمي في «إكس» أمس: «(وَدَاعِيًا إِلَى اللَّـهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا).. في ذكرى مولد السراج المنير نبي الرحمة والهدى والأخلاق الكريمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو الله تعالى أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان».

تدوينة

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حساب سموه في منصة «إكس»: «ولد الهدى فالكائنات ضياءُ.. وفم الزمان تبسمٌ وثناءُ».

وأضاف سموه: «نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر، نور الأرض، شفيع الناس، رحمة الله للعالمين».

خير

وأرفق سموه بالتدوينة مقطع فيديو لنشيد من كلمات سموه بعنوان «نبي السلام»، مضيفاً سموه: «نسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم ونحن في خير وسعادة، ببركة الصلاة عليه، ومحبته، واتباع هداه».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستحضار خُلق وصفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقيم الخير والرحمة التي حملتها رسالته الخالدة إلى الإنسانية، داعياً الله عز وجل أن يعم الخير والأمان والسلام على الأمة الإسلامية والعالم أجمع. ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس»: «في ذكرى مولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نستحضر خلقه العظيم وصفاته الكريمة وقيم الخير والرحمة التي حملتها رسالته الخالدة إلى الإنسانية.. وبهذه المناسبة أدعو الله تعالى أن يعم الخير والأمان والسلام على الأمة الإسلامية والعالم أجمع».

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