أحمد بن محمد مباركاً بمناسبة المولد النبوي: نستذكر السيرة العطرة لخير البشر الرحمة المهداة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أهمية استذكار السيرة العطرة لخير البشر صلى الله عليه وسلم بمناسبة ذكرى مولده الشريف.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «في هذا اليوم وفي كل يوم، نستذكر السيرة العطرة لخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة، الذي جاءنا داعياً لكل خير وخلق حسن، وغرس فينا قيم الرحمة والتسامح، نبارك لقيادتنا الرشيدة ودولتنا العزيزة والأمة الإسلامية بهذه المناسبة».

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