حمدان بن محمد: في ذكرى مولد خير الأنام نستلهم من أخلاق الرسول وسيرته منهجاً وطريقاً

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن ذكرى المولد النبوي مناسبة لاستلهام أخلاق الرسول الأكرم وسيرته العطرة منهجاً وطريقاً.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «في ذكرى مولد خير الأنام وخاتم الأنبياء نستلهم من أخلاق الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة منهجاً وطريقاً».

وأضاف سموه: «ونستذكر في هذه المناسبة رسالته الخالدة وخلقه العظيم وقيمه المباركة، نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم والأمة الإسلامية هذه المناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا».

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