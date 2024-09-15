مكتوم بن محمد: نستحضر في ذكرى المولد النبوي سيرة أعظم البشر الذي رسّخ قيم الرحمة والتسامح والعدل في الحضارة الإسلامية

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن ذكرى المولد النبوي مناسبة لاستحضار سيرة أعظم البشر الذي رسّخ قيم الرحمة والتسامح والعدل في الحضارة الإسلامية.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نستحضر في ذكرى المولد النبوي الشريف سيرة أعظم البشر نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رسّخ قيم الرحمة والتسامح والعدل في الحضارة الإسلامية».

وأضاف سموه: «ونحتفي بهذه القيم عبر تعزيزها في ثقافتنا وأسلوب حياتنا، كما نهنئ الأمتين العربية والإسلامية بهذه الذكرى سائلين الله عزّوجل أن يعم السلام والخير أوطاننا ويحفظ شعوبنا».

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