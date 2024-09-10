«مترو دبي».. 15عاماً من النقل الآمن والتجارب الناجحة

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، بمرور 15 عاماً على إطلاق أحد أهم مشاريع الإمارة ودولة الإمارات، وهو مترو دبي، أطول خط مترو بدون سائق في العالم، وتمتد أطوال مساراته حالياً قرابة 90 كم.

ويعد مترو دبي، أحد أيقونات هذه المدينة العالمية، النابضة بحراك يومي حيوي من رواد وسائل النقل الجماعي، ومنها المترو، قد نقل 2.4 مليار راكب عبر الأعوام الخمسة عشر من عمره المديد، ومن خلال محطاته الـ 53.

ويطل مترو دبي على سكان وزوار هذه المدينة النابضة بالحياة كل صباح، بعرباته الأنيقة التي تتهادى على مساراتها الآمنة، عبر خطيها الأحمر والأخضر، وهي تنقل أعداداً غفيرة من الركاب المتجهين إلى مقارّ أعمالهم ووجهاتهم المختلفة في الإمارة.

وطوال هذه المدة، وركاب مترو دبي شركاء لهيئة الطرق والمواصلات في هذه التجربة الناجحة، التي أصبحت تجربة حياة مثيرة للاهتمام، بفضل ما تتمتع به هذه الخدمة من تطوّر وراحة وأمان وسلاسة.

كما يُسهم المترو في تعزيز المكانة العالمية لإمارة دبي في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والسياحية والخدمية، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.

وشهد المقر الرئيس للهيئة، انطلاق فعاليات هذه المناسبة السعيدة، التي افتتحها معالي مطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وحضره المديرون التنفيذيون لمؤسسات وقطاعات الهيئة، ومديرو الإدارات وموظفو الهيئة، بالإضافة إلى حضور عددٍ من شركاء الهيئة، ورعاة الاحتفال بهذه المناسبة، التي تضمنت فعاليات وأنشطة ترويجية وترفيهية متنوعة في إمارة دبي، مدينة الابتكار والإبداع والسعادة.

طوابع بريد

وجرى إطلاق مجموعة من الطوابع البريدية التذكارية، كإصدارٍ خاصٍ من سفن إكس «مجموعة بريد الإمارات سابقاً»، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 15 لمترو دبي، تقديراً لأحد أبرز معالم إمارة دبي، الذي أحدث نقلة نوعية في قطاع النقل، وساهم بتسهيل نقل مئات الآلاف من الركاب يومياً.

وقد انضم إلى الهيئة للاحتفال بهذه المناسبة، رعاة وشركاء للهيئة، أبرزهم شركة كيوليس – ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الشركة المسؤولة عن تشغيل مترو وترام دبي، كشريكٍ استراتيجي، هذا بالإضافة إلى شركة «LEGO Middle East»، و«LEGOLAND Dubai»، وشركة «IGLOO»، والجابر جاليري، وبريد الإمارات كشركاء للحملة «Campaign Partners».

تزيين العربات

واستمتع سكان وزوار إمارة دبي بمشاهدة عدد من عربات مترو دبي، وهي تكتسي من الخارج ومن الداخل بحلّة من ألوان وشعار شركة LEGO Middle East، أحد شركاء هذه الحملة، وستكتسي بهذه الحلّة كذلك محطة مول الإمارات، ابتهاجاً بهذه المناسبة.

إصدارٌ خاص

وطرحت الهيئة إصداراً خاصاً لبطاقة نول، تحمل شعار الحملة، مع تصميم حصري على البطاقة لشركة «LEGO Middle East»، أحد رعاة وشركاء الحملة، حيث تعتبر بطاقة نول التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، عنصراً مهماً في منظومة المواصلات العامة في الإمارة، ومنها مترو دبي.

احتفال

وشاركت مطارات دبي في إبراز هذه المناسبة، وذلك بختم سمة الدخول للقادمين عبر منافذها، بعبارة الاحتفال بالذكرى الـ 15 لانطلاق المترو، أي أن القادمين إلى الإمارة من الخارج، سَتُختَمُ جوازات سفرهم بعلامة الاحتفال بهذه المناسبة.

وساهمت شركة «IGLOO»، بطرح مثلجات «آيس كريم» في السوق، بهذه المناسبة، تحتوي على هدايا عبارة عن 5 آلاف بطاقة من بطاقات نول ترحال «Terhaal»، قيمة التخفيضات فيها، تبلغ آلاف الدراهم، وسيحظى كل شخص يشتري هذه المثلجات، بفرصة الفوز من خلال مسح رمز التعريف أو الكود الموجود على أعواد الآيس الكريم. وسيكون عدد الفائزين 5 آلاف شخص من الحاصلين على رمز التعريف الشخصي أو الكود.

مواليد مترو دبي

وتستضيف «LEGOLAND Dubai»، الاحتفال بمواليد المترو بتاريخ 21 سبتمبر 2024، وسيكون التسجيل مفتوحاً لجميع الأطفال المولودين بتاريخ 9/9 منذ عام 2009 حتى عام 2023، على أن يتولى أولياء الأمور، الراغبين بالمشاركة، تسجيل أبنائهم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة «www.rta.ae».

منتجات حصرية

وقدم الجابر غاليري، بهذه المناسبة، منتجات حصرية أنيقة لعشّاق التألّق، بمظهر أنيق أثناء التنقّل بمترو دبي، ليس الملابس فقط، وإنّما مجموعة من المقتنيات التي تحتفي بالمترو، مثل القمصان والقبعات وحقائب اليد وزجاجات الماء، وأفضل ما في الأمر، أن بإمكان الجمهور الحصول عليها مباشرة من أكشاك الجابر في محطات المترو. زوروا أكشاك الجابر ومحطات المترو وشاركونا الاحتفال.

ألحان الفرح

ولإدخال البهجة والفرح إلى قلوب الناس، سيستمتع الجمهور بمشاهدة عروض موسيقية متنوعة في محطات مترو دبي، من تاريخ 21 إلى 27 سبتمبر المقبل، حيث سيكون رواد محطات المترو على موعد مع مقطوعات موسيقية حية، يقدمها فنانون إماراتيون وعالميون، ضمن النسخة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي تنظمه «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث يحظى المهرجان سنوياً بإقبال واسع من قبل سكان وزوار دبي.

مميزات

ومن أهم مميزات مترو دبي، تكامله مع وسائل النقل العامة الأخرى، بما في ذلك الحافلات، الترام، والنقل البحري، من خلال محطات تبادل ذات موقع استراتيجي. ويساعد هذا التكامل على توفير تجربة تنقّل سلسة عبر المدينة.

كما يشتهر نظام المترو بحرصه على راحة وسلامة الركاب، حيث يحتوي على أكثر من 3000 كاميرا، تعمل بتقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة، مع خدمات أمنية مخصصة للمترو، واتصال مستمر بشبكة الواي فاي.

وتتضمن القطارات أنواعاً مختلفة من المقصورات، فهناك منطقة الدرجة الذهبية، التي توفر مقاعد فاخرة وإطلالات بانورامية، بالإضافة إلى مقصورات مخصصة للسيدات والأطفال.

وجهزت المحطات بمسارات إرشادية لمسية «tactiles»، مع وصول مخصص لذوي الهمم، وشاشات معلومات، لضمان الوصول لجميع المستخدمين.

وتُعد الاستدامة البيئية جانباً أساسياً من عمليات المترو، حيث صُمِّمَ النظام لتقليل الازدحام المروري وانبعاثات الكربون.

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