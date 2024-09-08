حمدان بن محمد: مترو دبي.. مشروع يجسد طموح الإمارة والجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ان مترو دبي كان مشروعاً استثنائياً بكافة المقاييس فهو أول مشروع من نوعه في المنطقة وسجل أرقاماً قياسية عالمية ، وهو يجسد طموح دبي والجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ.

ودون سموه عبر حسابه على منصة " إكس " : "برؤية محمد بن راشد وفي 9 / 9 / 2009 انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي … كان المشروع استثنائياً بكافة المقاييس فهو أول مشروع من نوعه في المنطقة وسجل أرقاماً قياسية عالمية .. بدأت مسيرته بـ 20 ألف راكب يومياً، ليرتفع إلى أكثر من 730 ألف راكب يومياً ".

وأضاف سموه : " هذا المشروع يجسد طموح دبي والجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ .. شكراً فريق هيئة الطرق والمواصلات على جهودكم ومشاريعكم التي ترسخ مكانة دبي كنموذج عالمي في مجال التنقل المستدام" ..

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز