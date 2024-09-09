مستخدمون: شريان حياة ورفاهية إضافية للسكان

المصدر: دبي - نورا الأمير ومريم العلي

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أكد مستخدمون لمترو دبي أن «المترو» مشروع استثنائي يمثل شريان حياة ورفاهية إضافية للقاطنين في الإمارة، باعتباره وسيلة تنقل مريحة وسريعة تربط مختلف المناطق الحيوية، إضافة إلى الكفاءة العالية في التشغيل ودقة المواعيد وسهولة الوصول إلى المحطات، مشددين على أنه يمثل تطبيقاً عملياً ومثالاً حياً للفكر الاستباقي الذي تنتهجه دبي في كافة المجالات والقطاعات.

سهولة الوصول

وقالت جانين نائل إنها تستخدم المترو في تنقلاتها للعمل، وترى أن ما يميزه بشكل أساسي هو سهولة الوصول إليه، حيث تنتشر المحطات في أكثر المناطق حيوية بالمدينة، بالإضافة إلى الخدمات المتاحة في مرافقه والتي تتسم بالشمولية والسلاسة والفعالية، ما يجعل عملية الدفع والوصول إلى الوجهات المختلفة مريحة وخالية من التعقيدات.

مشروع نوعي

وتحرص يارا البنا على استخدام المترو وتجد أنه واحد من أهم المشاريع النوعية التي تميز دبي، حيث يمكن مستخدميه من التنقل بشكل سريع ودون أي تأخير، خصوصاً في أوقات الذروة، لافتة إلى الأمان الذي يتوفر في مقطوراته، وهو أيضاً سبب إضافي لاستخدامه، حيث تتواجد فيه الكاميرات ما يزيد من شعورها بالأمان.

وقال محمد كامل زحيمان: «أعتمد على مترو دبي في رحلتي الذهاب والإياب من وإلى العمل، وأجد أن الخدمة ممتازة ومتاحة بأسعار مناسبة»، لافتاً إلى أن المترو يغطي العديد من المناطق في دبي، مما يجعل التنقل سهلاً وسريعاً في وقت أشار فيه إلى جودة الخدمات المقدمة من حيث المواقيت، حيث يضمن الوصول إلى مقر عمله في الوقت المحدد، دون الحاجة للقلق من الازدحام المروري، إضافة إلى وجود شبكة إنترنت مجانية داخل المترو تساعده في البقاء على اتصال وإتمام بعض المهام.

وما يميز مترو دبي بحسب أحمد حزين «موظف» هو الكفاءة العالية في تقديم الخدمة، وذكر أنه يستخدم المترو منذ ثلاث سنوات ويراه حلاً ذكياً للتنقل اليومي لجهة توفير الوقت والجهد مقارنة باستخدام المركبة لاسيما في الشوارع أثناء ساعات الذروة.

تنقل سهل

وأكد محمد حمزة، أحد المستخدمين المنتظمين للمترو، أن استخدام بطاقة «نول» القابلة لإعادة الشحن يجعل التنقل أكثر سهولة ومرونة، مشيراً إلى أن البطاقة متوفرة في معظم المحطات والأسواق، ما يتيح للمستخدمين إعادة شحنها بسهولة، وأضاف حمزة أنه يعتمد يومياً على المترو للتنقل بين محطة سنتر بوينت ومحطة جبل علي، مشدداً على أن المترو يوفر وسيلة نقل سريعة وفعالة للوصول إلى عمله.

وقالت فاطمة حمزة إن المترو يمثل وسيلة نقل مريحة وآمنة تناسب كافة فئات المجتمع، وأضافت أن المترو يوفر لها تجربة نقل مريحة وسريعة مع توفر جميع الخدمات التي تحتاجها خلال تنقلها داخل دبي.

أفضل تجربة

كما أشادت ريم عبدالله بتجربتها مع المترو، ووصفتها بأنها واحدة من أفضل تجارب النقل التي تخوضها في الدولة، وأكدت أن دقة مواعيد الرحلات التي تصل للمحطة كل 4 دقائق تضمن التزامها بالوقت، بالإضافة إلى استمتاعها بمشاهدة معالم دبي الجميلة أثناء رحلتها، ما يجعل من المترو وسيلة نقل تجمع بين الكفاءة والمتعة.

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