محطات المترو.. أيقونات معمارية تنبض بالجمال

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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تعد محطات مترو دبي أيقونات جمالية ولوحات فنية تندمج بأشكالها المستوحاة من عناصر البيئة وملامح دبي وتضاريسها الفاتنة، تحولت بفضل تصاميمها الفريدة من نقاط للعبور والتنقل عبر عربات المترو إلى رحلات سياحية وترفيهية متكاملة العناصر، فمن يزورها حتماً سيجد أشخاصاً من زوار المدينة والسياح الذين يقفون لالتقاط الصور التذكارية في إحدى زوايا المكان أو يتأملون بإمعان التفاصيل الهندسية والجمالية لتلك المحطات التي تم إنشاؤها باهتمام استثنائي.

تكامل الخدمات

التفاصيل الجمالية لمحطات المترو ليست هي سر التميز والإبهار فقط، بل تكامل الخدمات الضرورية والرئيسية، وتوفرها داخل المحطات علامة فارقة حرصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على التفرد بها، من خلال توفيرها أجهزة آلية لبيع المياه، والمرطبات، والمأكولات الخفيفة لمن كان على عجلة من أمره، إضافة إلى اختيارات متنوعة من محلات بيع الأطعمة والمشروبات لسد حاجة العابرين أو المنتظرين، عوضاً عن محلات صغيرة منمنمة بها شتى أنواع الهدايا التذكارية، والمشغولات اليدوية، والمعروضات التراثية، خاصة للراغبين في حمل هدايا معهم من السياح وزوار المدينة الذين يقصدونها على مدار العام.

تفاصيل الجمال والنظافة ودقة التناسق وتكامل الخدمات ليست بالشيء الوحيد الذي سوف يشاهده الركاب عند استخدامهم مترو دبي، فتجربة الانتقال بين محطة وأخرى بحد ذاتها لا مثيل لها، فهي تنقل الركاب في رحلة لمشاهدة أبرز معالم دبي، حيث تشق مسارات المترو طريقها بين وجهة وأخرى في وسط قلب دبي ومعالمها الفريدة التي يمكن مشاهدتها وتوثيقها من خلال النوافذ الكبيرة التي تتميز بها عربات المترو.

لوحة فنية

محطات مترو دبي البالغ عددها 53 محطة تجاوزت بجمالياتها أن تكون مجرد محطة لاستقبال ونقل الركاب، وأصبحت أيقونة معمارية تضع كل من يشاهدها أمام لوحة فنية تستحق التأمل في تفاصيلها، وفهم معانيها، فالتصاميم الخارجية لمحطات المترو تحمل نمطاً معمارياً متميزاً مطوراً، كالمحطة الأيقونة داخل موقع معرض إكسبو، التي صممت على شكل أجنحة الطائرة لتعكس انطلاق مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار، والمحطة التبادلية للربط بين مسار 2020 والخط الأحمر لمترو دبي عند محطة جبل علي والمحطات العلوية.

جماليات المحطات لا تكمن في مظهرها وهندستها فقط، بل تتجاوز ذلك في مفهوم الاستدامة الذي رسخته من خلال حرص الهيئة على أن تكون هذه المحطات رائدة في مجال الطاقة والتصميم البيئي للأبنية الخضراء، والتي اتبعت فيها استراتيجيات خاصة أهلتها للحصول على شهادة led للفئة الذهبية، حيث تم توفير متطلبات خاصة في مجال تخفيض استهلاك الطاقة والمياه، واختيار الموقع المناسب للمحطات، إضافة إلى استخدام مواد بناء مناسبة وقابلة لإعادة التدوير، وتقليل المخلفات الناتجة عن أعمال التنفيذ.

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