محمد بن راشد: المترو يمثل ثقافة دبي القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد

المصدر: (دبي – البيان)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مشروع مترو دبي يمثل ثقافة الإمارة القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد، وإيجاد أفضل بيئة للعيش والعمل في العالم.

وبمناسبة مرور 15 عاماً على تشغيل المترو، والذي يصادف اليوم، قال سموه، إن المترو نقل خلال 15 عاماً 2.4 مليار راكب في 4.3 ملايين رحلة، ونسبة الالتزام بمواعيد رحلاته 99.7 %، مشيراً إلى أن الهدف جعلها 100 %، مؤكداً أن الالتزام بالمواعيد ثقافة، وفضيلة، وقيمة حضارية نبيلة. وأعرب سموه عن تقديره وشكره لجميع العاملين في المترو لجهودهم في الحفاظ على هذه القيمة الحضارية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، أن المترو كان مشروعاً استثنائياً، فهو أول مشروع من نوعه في المنطقة، وسجل أرقاماً قياسية عالمية.

وقال إنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي وبدأت بـ20 ألف راكب يومياً، ليرتفع حالياً إلى أكثر من 730 ألف راكب يومياً.

وأضاف أن هذا المشروع يجسد طموح دبي والجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق، إن المترو سجل نجاحات متوالية فمنذ افتتاحه وحتى سبتمبر الجاري زاد طول خطوطه من 52 كيلومتراً إلى 90، وارتفع عدد المحطات من 10 إلى 53، وكذلك عدد القطارات المشغلة من 79 قطاراً إلى 129 قطاراً.

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في نوفمبر 2023، مسار الخط الأزرق للمترو بطول 30 كيلومتراً، و14 محطة.

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