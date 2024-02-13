رئيس الدولة: تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أمس واجب العزاء في شهيد الوطن، العقيد الركن محمد مبارك المنصوري من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية والذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال في أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها، وذلك في زيارة سموه مجلس العزاء في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الشهيد داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حساب أخبار سموه في موقع «إكس»: «رحم الله شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم في دعم الأمن والاستقرار في الصومال الشقيق. تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة».

وأشاد سموه بمسيرة عطاء الشهيد محمد المنصوري في خدمة وطنه وشعبه والحفاظ على أمنه واستقراره.

زيارة

ورافق سموه في زيارته مجلس العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

كما قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واجب العزاء في الشهيد العقيد الركن محمد مبارك المنصوري من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية والذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من جنود الإمارات لعمل إرهابي في جمهورية الصومال في أثناء أداء مهامهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وقال سموه، في تدوينة عبر موقع «إكس»: «تضحيات شهداء الإمارات ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وشعبه. نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا الذين استشهدوا في أدائهم مهامهم في دعم الاستقرار والسلام في الصومال وخالص التعازي والمواساة لذويهم».

تفانٍ

وأعرب سموه ــ في زيارته مجلس العزاء في أبوظبي ــ عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان، ومشيداً سموه بما قدمه الشهيد في مسيرته الوطنية في خدمة وطنه وتفانيه وإخلاصه في الحفاظ على أمنه ومكتسباته.

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