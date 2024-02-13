ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن

المصدر: أبوظبي، عجمان، رأس الخيمة - وام

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قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب، العقيد الركن محمد مبارك المنصوري، الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة.

وأعرب سموه ــ في أثناء زيارته مجلس العزاء في إمارة أبوظبي ــ عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر له، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتبادل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الأحاديث الودية مع ذوي الشهيد، مؤكداً أن أبناء الإمارات سيظلون مثالاً للتضحية والعطاء.

وقال إن الإمارات لا تنسى تضحيات أبنائها وبطولاتهم التي ستظل محفورة بأحرف من نور في وجدان الأمة وضميرها، لتتوارثها الأجيال، جيلاً بعد جيل.

كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب، الوكيل الأول محمد الشامسي، الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة. وأعرب سموه ــ في أثناء زيارته مجلس العزاء في مدينة العين ــ عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، ودعا الله عز وجل أن يغفر له، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتبادل سموه، الأحاديث الودية مع ذوي الشهيد، وأشاد ببطولات وتضحيات أبناء الإمارات في كل ميادين الشرف والعزة والبطولة.

كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب، الوكيل أول خليفة البلوشي، الذي ارتقى إلى ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة.

وأعرب سموه ــ خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة عجمان ــ عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، ودعا الله عز وجل أن يغفر لشهيد الوطن ولزملائه.

وأكد سموه لذوي الشهيد خليفة البلوشي.. أن جنود الإمارات وأبطالها سطروا أروع الملاحم، وجسدوا أسمى النماذج بالتضحية والبطولة والشرف والدفاع عن الحق.

إلى ذلك، قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب، العريف سليمان الشحي، الذي ارتقى إلى ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة. وأعرب سموه ــ خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة رأس الخيمة ــ عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، ودعا الله عز وجل أن يغفر لشهيد الوطن وشهداء الوطن الأبرار. وأكد سموه لذوي الشهيد سليمان الشحي، أن تضحيات شهداء الوطن الأبرار وبطولاتهم، ستكون أوسمة فخر وعز على جبين الوطن.

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