محمد بن راشد: الرحمة لشهدائنا والمجد للإمارات في أداء واجبها بترسيخ السلام عالمياً

المصدر: البيان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهداء الإمارات الذين يؤدون واجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "إكس": "الرحمة لشهداء الإمارات وهم يؤدون واجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار أينما كانوا".

وأضاف سموه: "والعز والمجد لدولة الإمارات وهي تؤدي واجباتها في ترسيخ السلام والأمان في المنطقة والعالم من أجل خير البشر".

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