سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد المنصوري

المصدر: وام

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قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في شهيد الوطن، العقيد محمد مبارك المنصوري، الذي استشهد مع زملائه إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

ولدى زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة الباهية بأبوظبي، دعا سموه البارئ عز وجل أن يتغمد الشهيد المنصوري، وجميع شهداء الوطن برحمته وغفرانه وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

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