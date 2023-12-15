شرطة دبي تؤمن مهرجان «شتانا في حتا»

المصدر: البيان

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أكد العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، استعداد المركز في استقبال (مهرجان شتانا في حتا)، وتأمين الفعاليات السياحية، والاستمتاع بالأجواء في بحيرة الليم ووادي هب، إضافة إلى الفعاليات المتعددة منها الدراجات والبحيرات، والسيارات الكلاسيكية ومسيرة الدراجات الهوائية، والجبال والأفلاج وبينها أطول فلج موجود ومغطى، ويبلغ طوله كيلومتر، إضافة إلى وادي هب وبحيرة الليم.

ولفت إلى أن المركز أدّى دوراً كبيراً في حفظ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، نتيجة للانتشار الجيد للدوريات والبرامج الأمنية والمرورية التي يُطبقها.

فرقة الشجعان

وقال العقيد عبدالله الهفيت، نائب مدير المركز، إن المركز أسّس "فرقة الشجعان" وهي متخصصة في الأمن السياحي، بناء على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العامة لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الخبير خليل ابراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وهي مدربة للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية، وجاهزة للتعامل مع أي حادث، ومزودة بكل الأدوات والتقنيات الحديثة، للمساهمة في تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين، كما تتابع إجراءات الأمن والسلامة في الأماكن السياحية، وتعريف السياح والزائرين بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمتعاملين.

كما أنشأت شرطة دبي مركز الشرطة الذكي في منطقة حتا، لتقديم أرقى الخدمات للجمهور، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

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