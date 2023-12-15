"براند دبي" يصدر دليل "شتاء حتا" يرصد أهم الفعاليات السياحية والثقافية

المصدر: البيان

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تزامنا مع انطلاق الموسم الأول من مهرجان شتانا في حتا، الذي ينظمه "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبالتعاون مع اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا.. أعلن براند دبي عن إطلاق دليل تفاعلي جديد بعنوان "الشتاء في حتا"، والذي يدعو المقيمين والزوار إلى استكشاف التنوع والمعالم الطبيعية والعروض الترفيهية في منطقة حتا بدبي.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن جدول فعاليات المهرجان الذي انطلق اليوم “الجمعة” ويستمر حتى 31 ديسمبر الحالي، ليسلط الضوء على الفعاليات والأنشطة المختلفة لـ"مهرجان حتا" مع تقديم قائمة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية وغيرها التي يمكن القيام بها أثناء زيارة حتا لاستكشاف المنطقة، وتسليط الضوء على الأماكن والأنشطة والمعالم السياحية الفريدة التي تجعل من دبي واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم.

- جاذبية سياحية .

وبهذه المناسبة قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "يعد دليل ‘الشتاء في حتا‘ بمثابة مجموعة شاملة توفر قائمة منسقة من خيارات الإقامة والمطاعم والمقاهي ومجموعة من الأنشطة الجذابة التي تقدم رحلة شتوية لا تُنسى للعائلة والأفراد".

وأضافت " يتيح الدليل للزوار اختيار وجهتهم التالية في حتا، سواء كانت أنشطة "بحيرة ليم" الجديدة التي تفتح ابوابها ايضاً اليوم امام الزوار مع انطلاق المهرجان، حيث تشكل البحيرة نقطة محورية لورش العمل والفعاليات وانشطة المهرجان، بالاضافة إلى المناطق الأخرى التي تستضيف ايضاً فعاليات مجتمعية ومسابقات وانشطة ثقافية وتراثية".

وقالت السويدي، " يشارك في المهرجان مجموعة من المشاريع الناشئة والمتميزة من أعضاء حملة "بكل فخر من دبي"، التابعة لبراند دبي، في فعاليات المهرجان، لاستعراض قصص نجاح نخبة من المشاريع التي انطلقت من دبي وتميزت في مجال المأكولات والمشروبات والمنتجات. وتضم منطقة "بكل فخر من دبي ماركت" أكثر من 30 مشروعاً ناشئاً، منها أكثر من 15 مشروعاً مخصصاً لأهالي منطقة حتّا بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع. مؤكدة أن براند دبي تسعى من خلال اطلاق الدليل إلى تعزيز مكانة حتا كوجهة سياحية رئيسية تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم".

- محتويات الدليل.

ويرصد دليل "الشتاء في حتا"، الذي يأتي في إطار سلسلة الأدلة التفاعلية التي يصدرها براند دبي بشكل مستمر لإلقاء الضوء على فعاليات ومناسبات نوعية في دبي، كافة الفعاليات والانشطة الترفيهية والثقافية والتراثية بما فيها الفعاليات المجتمعية واماكن الاقامة والمطاعم والمقاهي الفاخرة في منطقة حتا بدبي، كما يقدم الدليل لزوار حتا من كافة إمارات الدولة استكشاف مجموعة متنوعة من المتاجر والمقاهي المميزة التي تشارك في المهرجان ضمن مبادرة "بفخر من دبي" التابعة لبراند دبي، والتي تعرض ايضاً مفاهيم الطهي الفريدة والمنتجات المبتكرة في مهرجان حتا.

كما يتضمن الدليل أيضاً مجموعة واسعة من الأنشطة التي تنظمها مختلف الجهات بدبي في منطقة حتا، بدعم من اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، برئاسة معالي مطر الطاير، المفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، حيث تنظم دائرة الاقتصاد والسياحة كجزء من مهرجان حتا، مجموعة واسعة من الفعاليات المجتمعية، بالاضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي تنظمها هيئة الثقافة بدبي وبلدية دبي، حيث يساهم تعاون المؤسسات الوطنية في تعزيز مكانة منطقة حتّا بما يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تحويه من مواقع طبيعية وأثرية، باعتبارها من أبرز الوجهات السياحية في إمارة دبي.

وسيكون هناك فرصة ايضاً امام زوار مهرجان حتا، الذي يفتح ابوابة طوال أيام الأسبوع من الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساءً ، وأيام العطلات الأسبوعية “السبت والأحد” من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، للمشاركة في المسابقات التراثية في المسرح الرئيسي للمهرجان بالتعاون مع دبي للإعلام ومركز حمدان بن محمد لاحياء التراث، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الموسيقية التقليدية، وعروض الأضواء الساحرة، ولاستمتاع بأشهى المأكولات الإماراتية بين جبال حتّا، ومعالمها التاريخية والأثرية، ومن أهم هذه المطاعم والمقاهي المدعومة من إدارة الاقتصاد والسياحة بدبي “Saddle” و “Homebakery” ومطعم “G.O.A.T” الذين سيقدمون لزوار "وادي هب" تجارب جديدة مخصصة لهم طوال أيام المهرجان، إلى جانب مطعم “Salt” المتواجد في "بحيرة اليم" والمشارك في المهرجان ضمن حملة بكل فخر من دبي وبالتعاون مع شركة "شيفرولية".

كما سيشهد المهرجان إضاءة حصن حتّا طوال أيام المهرجان للترحيب بزوار المنطقة، بالإضافة إلى إضاءة الرئيسية في منطقة حتّا لتعزيز الأجواء الاحتفالية على مدار الحدث مع أول انعقاد له.. كما ستنطلق يوم 30 ديسمبر الجاري، مسيرة تضم سيارة كلاسيكية من دبي وصولاً إلى موقع المهرجان في حتّا، بالإضافة إلى مسيرة الدراجات النارية التي سيشارك فيها مجموعة كبيرة من الدراجين الذين سينطلقون من دبي على دراجاتهم إلى حتّا للمشاركة في النسخة الأولى من المهرجان يوم 29 ديسمبر، علاوة على مسيرة للدراجات الهوائية سيتم تنظيمها يوم 24 ديسمبر الجاري.

وسيكون للأطفال نصيبهم من الفعاليات المصممة خصيصاً لهم، إذ سيتضمن المهرجان "ورش عمل فنية" خاصة بالأطفال وهي أحد الأنشطة التفاعلية في "شتانا في حتا"، الذي سيتضمن أيضا تجربة استكشافية تعليمية مع فرصة للتجول حول المهرجان للتعرف على محتواه.

وستتنوع الفعاليات التي سيشملها المهرجان لتشمل حلبتين للتزلج على الجليد والرخام، وملعبين لكرة البادل تنس بالإضافة إلى ورش عمل لتعليم ممارسة هذه الرياضة، إلى جانب فعاليات ليالي حتا التراثية وانشطة قرية حتا التراثية، لتعزيز علاقة الجمهور بالتراث وزيادة معرفتهم بتفاصيل منطقة حتّا وإمكاناتها التاريخية والثقافية، وما تمتلكه من مقومات تسهم في تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية.

وسيكون الجمهور خلال "ليالي حتّا الثقافية" على موعد مع تشكيلة متنوعة من العروض الفلكلورية والفنية المميزة، تقدمها فرق شعبية وموسيقية محلية، بالإضافة إلى أمسيات الشعر النبطي والتي تحييها كوكبة من الشعراء الإماراتيين.. كما يتضمن البرنامج مجموعة فريدة من إبداعات الأُسَر المنتجة والمواهب الشابة، وأعمال فنية تعكس إبداعات أصحاب الهمم.

- مهرجان العسل.

وسيستمع زوار مهرجان "شتانا في حتّا" من الفترة 27 حتى 31 ديسمبر الجاري، بتذوّق أجود أنواع العسل المحلي الذي تشتهر به منطقة حتّا، وذلك من خلال زيارة "مهرجان حتّا للعسل"، كونه يعد من أبرز الفعاليات الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية في المنطقة.. ويشكل الحدث فرصة نموذجية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال إنتاج العسل، وتسليط الضوء على أحدث الطرق التي تعزز جودته، فضلاً عن عرض أصناف متنوعة من منتجات مناحل حتّا والترويج لها بما يدعم مردودها الاقتصادي.

- مسابقة للتصوير.

كما ينظم "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورشة عمل لتعليم فن التصوير بالتعاون مع "جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي"، حيث سيتم كذلك تنظيم مسابقة لأجمل صورة واجمل مقطع فيديو يتم تصويره في حتّا، بالإضافة إلى فعاليات رياضية بالتعاون مع "ستورم"، وتستمر الفعاليات المجتمعية خلال العطلة الأسبوعية “يومي السبت والأحد”.

- حملة وجهات دبي.

وجهات دبي هي حملة أطلقها مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة.. وتنطلق في موسمها الشتوي الجديد بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من بدء عطلة شتوية فريدة في دبي، حيث تسعى حملة إلى التعريف بمناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء، بهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر المقبلة.

ويتيح الموسم الحالي من وجهات دبي، فرصة للتعرف على أفضل التجارب والوجهات السياحية والترفيهية في دبي خلال فصل الشتاء.

وتتعدد القطاعات التي تغطيها حملة "وجهات دبي" لتضع في متناول السكان والزوار من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم كماً كبيراً من المعلومات الإرشادية حول وجهات دبي المتعددة بأسلوب إبداعي، من خلال التعاون مع عدد كبير من المؤثرين وصناع المحتوى المبدعين الذين يسهمون في إبراز روعة تلك الوجهات، وما تتسم به من تنوّع كبير من خلال أعمال إبداعية تبرز جوانب مهمة في وجهات دبي وما تحظى به من أنشطة وفعاليات خلال الموسم الشتوي.

ويمكن الاطلاع على محتوى الدليل التفاعلي، المتوفر باللغتين الإنجليزية والعربية، من خلال الرابط التالي: https://dubaidestinations.ae/guides/pdf/Hatta-Festival-2023.pdf

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