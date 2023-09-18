تغطية مباشرة.. عودة البطل سلطان النيادي إلى الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعود رائد الفضاء سلطان النيادي اليوم إلى دولة الإمارات عقب إنجازه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، «طموح زايد 2»، التي امتدت 6 أشهر، أجرى خلالها 200 مهمة بحثية علمية، فيما قضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء، وقرابة 600 ساعة في إجراء التجارب العلمية.

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