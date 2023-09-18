سلطان النيادي: إلى الإمارات الحبيبة

المصدر: البيان

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يصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي اليوم إلى أرض الوطن بعدما أنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

ودون النيادي عبر حسابه على منصة إكس، "تويتر سابقاً" : نستودعكم الله إلى الإمارات الحبيبة.

ونجح النيادي في تحقيق إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.

وأصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة «السير في الفضاء» خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة 69 في أبريل الماضي التي استمرت نحو سبع ساعات لتنفيذ عدد من المهام الأساسية كالصيانة والتحديث، علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة، حيث تشكل الطاقة الشمسية دوراً محورياً في تشغيل محطة الفضاء الدولية، وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية عليها.

وتتواصل مهمة النيادي من خلال جدول حافل بعد عودته للدولة، لتعريف المجتمع الإماراتي بالمهمة التي قام بها في الفضاء، والتجارب التي أجراها، والمعلومات التي اكتسبها، فيما من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التجارب التي شارك فيها رائد الفضاء سلطان النيادي، ابتداءً من العام المقبل.

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