تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد يعتمد حزمة منافع سكنية بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 2.74 مليار درهم، يستفيد منها 1800 مواطن ومواطنة على مستوى الإمارة، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتشمل هذه الحزمة صرف قروض سكنية، وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وأسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية. وتغطي الدفعة الجديدة من القروض السكنية للمواطنين كلاً من مدينة أبوظبي، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، كما تشمل القروض الفئات السكنية الآتية: قرض بناء مسكن، وقرض هدم وإعادة بناء مسكن، وقرض صيانة وتوسعة مسكن.

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