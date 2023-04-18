مواطنون: حزمة المنافع السكنية «عيدية القيادة»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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ثمّن مواطنون حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بالمواطن الإماراتي، وتوفير احتياجاته بما يضمن له الحياة الكريمة، وأشادوا بتوجهيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 2.74 مليار درهم، يستفيد منها 1,800 مواطن ومواطنة على مستوى الإمارة وهم على أعتاب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لتكون بمثابة عيدية من القيادة.

وأشاروا إلى أن المكرمة تعد خطوة ضمن سلسلة من الخطوات المتواصلة التي تتخذها القيادة الرشيدة لتصب في مصلحة الوطن والمواطن وتعمل على تعزيز مناخ الاستقرار الأسري، مؤكدين أن الاهتمام بأبناء الوطن نهج راسخ لدى قيادتنا التي تضع مصلحة المواطنين على رأس الأولويات.

مقومات السعادة

وأكد الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي أن مكرمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متواصلة وممتدة وستظل تمثل تعبيراً صادقاً عن حرص سموه على توفير أعلى مستويات العيش الكريم للمواطنين.

وقال إن توجيهات القيادة الرشيدة بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين، مكرمات كبيرة ليست بغريبة على أياديه البيضاء والمعطاءة، حيث إنها تأتي تعبيراً صادقاً لحرص القيادة على توفير مقومات السعادة الحقيقية، والاستقرار الاجتماعي لأبناء الوطن.

وأشاد بجهود سمو الشيخ خالد محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي المتمثلة في توفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين في إمارة أبوظبي بما يلبي طموحاتهم في حياة كريمة وعزيزة والتي تعكس الحرص انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة التي أسس دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تحقيق الاستقرار

وقال الشاعر والمؤرخ الإماراتي محمد سيف بن نعيف العامري: ليس غريباً على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، توفير كل ما من شأنه تحقيق الفرحة والسعادة والطمأنينة إلى قلوب أبنائه.

وأضاف: إن اعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، تشمل المتقاعدين وذوي الدخل المحدود ويستفيد منها كل مواطن ومواطنة على مستوى الإمارة، إنما تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير العيش المطمئن لكل مواطن ومواطنة، وتحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز التنمية المجتمعية، وأشار إلى أن التوجيهات والقرارات العظيمة تأتي دائماً من رجال عظام، يعرفون كرامة شعوبهم، ويحققون لهم آمالهم وطموحاتهم.

واعتبر أن هذه التوجيهات السديدة تدفع بالتنمية الاقتصادية نحو الأمام والتي تعتبر ركيزة أساسية للمواطن، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة أعطت أهمية كبرى وأولوية لتوزيع المساكن والأراضي والقروض البناء وتوفير البنية التحتية في كل المناطق الجديدة من أجل حياة رغيدة وكريمة للمواطن الإماراتي.

بهجة على الوجوه

وقال المواطن طلال البلوشي: إن الفرحة فرحتين حيث تأتي هذه المكرمة على أعتاب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مؤكداً على أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في إسعاد المواطنين بتوفير مسكن صحي عصري، مما يحقق للمواطن الاستقرار والسعادة والرفاهية.

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث ارتسمت الفرحة والبهجة على وجوه المواطنين في نهاية الشهر الكريم واستقبال العيد بفرحة وترحاب، حيث تعكس حزمة المنافع السكنية حرص القيادة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

وأوضح أحمد عيد النعيمي إن المنافع السكنية سيستفيد منها المواطن مباشرة وستعزز من الاستقرار الأسري لديه، متوجهاً بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي تضع على رأس أولياتها سعادة ورفاعية المواطن، وتوفير منافع سكنية تؤمن حياته الكريمة، لافتاً إلى أن هذا الإرث مستمد من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

بناء الإنسان

وثمن المواطن حريز المنهالي الدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة على رعاية المواطن وتوفير كل ما يلزمه من العيش بحياة كريمة ليس فقط على مستوى توفير مسكن عصري مناسب، بل تمتد الأيادي البيضاء لقيادتنا الرشيدة لتشمل جميع نواحي الحياة على المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي، فمشروع قيادتنا هو الاستثمار في الإنسان الإماراتي، مضيفاً نحمد الله على نعمة الإمارات التي توفر الخير والسعادة لشعبها.

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