ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بقيمة 2.74 مليار درهم

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 2.74 مليار درهم، يستفيد منها 1,800 مواطن ومواطنة على مستوى الإمارة.

وتشمل هذه الحزمة صرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود وأسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

وتغطّي الدفعة الجديدة من القروض السكنية للمواطنين كلاً من مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، كما تشمل القروضُ الفئاتِ السكنيَّةَ الآتية: قرض بناء مسكن، وقرض هدم وإعادة بناء مسكن، وقرض صيانة وتوسعة مسكن.

ويأتي اعتماد صرف الحزمة الأولى للمنافع السكنية لعام 2023 تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وفي إطار حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية في أنحاء إمارة أبوظبي، وضمان رفاه الأسر المواطنة وتأمين استقرارها الأسري والاجتماعي.

وتجسد هذه التوجيهات ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة إيجابية تُعزز من الإسهام في بناء الوطن وتقدمه عبر تهيئة الظروف الملائمة لتوفير سُبل الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة من خلال الحرص على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين.

وبهذه المناسبة، تقدَّم معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للدعم الذي يوليه سموهما في متابعة شؤون المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في قطاع الإسكان على وجه الخصوص ..مؤكداً حرصَ هيئة أبوظبي للإسكان على مواصلة تطوير منظومة الإسكان العصرية والمستدامة في إمارة أبوظبي، بما يحقِّق رؤية القيادة الرشيدة ويلبّي احتياجات الأسرة الإماراتية وتطلعاتها في هذا الصدد.

بدوره أعرب سعادة حمد حارب المهيري المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، عن جزيل الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة لتوجيهاتها الكريمة التي تجسِّد اهتمامها المتواصل بتوفير مقوّمات الحياة السعيدة والمستقرة للأسرة الإماراتية.

وأكد سعادته مباشرة هيئة أبوظبي للإسكان تنفيذ التوجيهات السامية عبر التواصل مع المواطنين المستفيدين من هذه التوجيهات، لاستكمال إجراءات حصولهم على خدمات المنافع السكنية بكلِّ سهولة ويسر.

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