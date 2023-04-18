134.5 مليار درهم منافع سكنية خلال 10 سنوات

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكدت إحصائيات هيئة أبوظبي للإسكان أن منح المنافع السكنية في الإمارة وصلت إلى 38.797 منح أراضٍ سكنية للمواطنين في أبوظبي خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، لتبلغ قيمة المنافع السكنية 131.8 مليار درهم، وبواقع 11.219 مسكناً مخصصاً، ووصل عدد الموافقات السكنية إلى 45.235، و 3.782 مستفيداً من إعفاءات القروض السكنية، بالإضافة إلى صرف الحزمة الأولى للعام الجاري 2023 والمقدرة بـ 2.74 مليار درهم، ليبلغ إجمالي المنافع السكنية حالياً إلى 134.54 مليار درهم، خلال العشر سنوات الأخيرة.

ويحظى قطاع الإسكان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتحقيق جودة مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، ومن ثم تعزيز الاستقرار والترابط الأسري بما يرفع عن كاهل المواطن أعباء تدبير مسكن، وبما يساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف خطة إمارة أبوظبي التنموية.

مشاريع جديدة

وتنفذ هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة مشاريع إسكانية جديدة، سعياً لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين من خلال تغطية احتياجاتهم لمساكن بمعايير عالية ضمن مجتمعات عمرانية حديثة.

إضافة إلى ذلك، تشهد إمارة أبوظبي خلال العامين المقبلين الإعلان عن مشاريع إسكانية للمواطنين، وفق خطة تناسب الطلب المتزايد على الأراضي السكنية والمساكن للمواطنين، وتأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة التي تعتبر المسكن من الأساسيات المهمة التي تتطلبها الحياة المستقرة للمواطنين، وتندرج هذه المشاريع ضمن حزم برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» وتهدف إلى دفع عجلة التنمية في الإمارة وتعزيز سعادة المواطنين، كما تحرص الهيئة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة.

وتراعي آلية توزيع القروض التي تتبعها هيئة أبوظبي للإسكان، الربط مع مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية، بهدف بناء مجتمعات سكنية متكاملة في جميع مناطق إمارة أبوظبي تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال توفير المسكن الملائم.

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