زايد ترك أثراً عظيماً.. رحل بجسده وبقي بأثره

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترك أثراً عظيماً، وقد رحل بجسده وبقي بأثره، ورسّخ قيّم الجود والعطاء.

جاء ذلك في تدوينات لسموهم، بمناسبة إحياء الإمارات ليوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف الـ 19 من رمضان من كل عام.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس: «غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا، وترك أثراً عظيماً في البذل والعطاء، وامتدت أياديه البيضاء إلى مختلف بقاع الأرض، اهتم بالإنسان وكرامته، دون تمييز، حتى أصبحت الإمارات رمزاً للعمل الإنساني في العالم.. وفي «يوم زايد للعمل الإنساني»، وفي كل يوم، ندعو الله تعالى أن يرحم الشيخ زايد رحمة واسعة».

قيم العطاء

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه في «تويتر»: «رحل بجسده.. وبقي بأثره.. ونستذكر كل يوم خيره… رحم الله من غرس قيم العطاء في شعبه.. ورفع بنيان هذه الدولة على أساس من الرحمة بالخلق، والإحسان للبشر.. في جنات الخلد يا زايد الخير، يوم_زايد_للعمل_الإنساني».

كما دوّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس: «في يوم زايد للعمل الإنساني، نُخلّد إرث الوالد المؤسس، الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، الذي رسّخ قيّم الجود والعطاء، ومدّ يد العون لمختلف شعوب الأرض.. مُواصلين السير على هذا النهج القويم في إمارات الخير والإحسان، تحت قيادة سيّدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله».

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