محمد الشرقي: زايد رمز الخير ومعنى الإنسانية

المصدر: الفجيرة- وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أنّ يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة للاحتفاء برمز الخير ومعنى الإنسانية، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواصلة مبادرات العمل الخيري والإنساني كنهج راسخ لدولة الإمارات، في الداخل والخارج.

جاء ذلك، خلال حضور سموه فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني، الذي أقامته جمعية الفجيرة الخيرية، تخليداً لذكرى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في فندق دبل تري باي هيلتون الفجيرة، بحضور معالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأشارَ سموه إلى السمعة العالمية الطيبة لدولة الإمارات في ميادين العمل الإنساني، الذي وطّد دعائمه الشيخ زايد، رحمه الله، وواصلته قيادة الدولة، عبر نشر مبادئ التسامح والتعايش والعطاء بين شعوب العالم أجمع. وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها جمعية الفجيرة الخيرية في مجال المساعدات الإنسانية، ومدّ جسور الخير إلى المحتاجين في العالم، تنفيذاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في العمل الخيري، وامتثالاً لقيم التسامح الإسلامي، وتعزيزاً لمسيرة دولة الإمارات.

وكرم سمو ولي عهد الفجيرة، 35 من الأيتام من أبناء الجمعية المتفوقين دراسياً، و14 فتاة من أصحاب الهمم مع عائلاتهم، كما كرم وزارة تنمية المجتمع، وبنك دبي الإسلامي، لإسهاماتهم الفاعلة في مجال العمل الإنساني، وشاركهم سموه جميعاً في مأدبة الإفطار الرمضانية.

وقال معالي سعيد الرقباني: «ونحن نستحضر ذكرى رحيل المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نستذكر كل الدروس والعبر التي خلدها زايد الخير، ونقشها في ذاكرتنا، لتكون سبيلاً ومنهجاً لمواصلة الدرب على طريق العمل الإنساني».

وأضاف الرقباني «تكفل الجمعية 260 يتيماً داخل الدولة، وتعمل على إسعادهم، عبر مجموعة برامج مخصصة لذلك، فلم تكتفِ بدعم اليتيم ضمن أسرته، من خلال الكفالة المالية، وإنما أتبعتها بالبرامج التدريبية والدورات التعليمية، والرحلات الترفيهية والتثقيفية، وبفضل الله عز وجل، جنينا ثمار هذا العمل المبارك، بتفوق كوكبة من أبنائنا الأيتام بالإضافة إلى 32 من أصحاب الهمم في مركز «غرس»، التابع للجمعية.

حضر الفعالية الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ويوسف المرشودي مدير جمعية الفجيرة الخيرية.

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