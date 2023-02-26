رئيس الدولة يطمئن على سلطان النيادي قبل انطلاق رحلته إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: البيان

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اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على سلطان النيادي قبل انطلاق رحلته إلى محطة الفضاء الدولية والتي تعد أطول مهمة فضاء في تاريخ العرب.

ودعا سموه لسلطان النيادي بالتوفيق في مهمته الفضائية وأن يرده سالماً غانماً رافعاً علم البلاد.

وستنطلق مهمة طموح زايد 2 غدا في تمام الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت الإمارات والتي يطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية. من المجمع رقم (39A) في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، ولاية فلوريدا "وتستمر 6 أشهر سيجري خلالها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي 19 تجربة علمية تثري معرفتنا بتأثيرات الفضاء على الإنسان"، وستمكن الإمارات من احتلال المرتبة الـ11 عالميًا والأولى عربيا"وتهدف المهمة ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في مهمات الفضاء المأهولة.

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