مكتوم بن محمد: مهمة النيادي قصة المستحيل نرويها للعالم

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي هي قصة المستحيل التي ترويها الإمارات للعالم عن شعب انطلق بطموح زايد من الصحراء ليعانق الفضاء.

وقال سموه عبر "تويتر": "حلم جديد يتحقق للإمارات بقيادة مركز محمد بن راشد للفضاء. ينطلق سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة لرائد فضاء عربي، ومعه تكبر طموحاتنا في صناعة مستقبل البشرية. مهمة النيادي اليوم هي قصة المستحيل التي نرويها للعالم عن شعب انطلق بطموح زايد من الصحراء ليعانق الفضاء".

حلم جديد يتحقق للإمارات بقيادة مركز محمد بن راشد للفضاء. ينطلق سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة لرائد فضاء عربي، ومعه تكبر طموحاتنا في صناعة مستقبل البشرية. مهمة النيادي اليوم هي قصة المستحيل التي نرويها للعالم عن شعب انطلق بطموح زايد من الصحراء ليعانق الفضاء. pic.twitter.com/bHSt9FpEU8 — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) February 26, 2023

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