«برمجة الروبوتات» والطفو أهم تدريبات النيادي

المصدر: دبي- أحمد يحيى

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خضع رائدا الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري لأكثر من 1700 ساعة من الاختبارات والتدريبات العامة والخاصة بالمهمة، وذلك استعداداً لأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، حيث بدأ رائدا الفضاء التدريب مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) خلال أوائل عام 2020 ، وعلى مدار العامين الماضيين. وشملت التدريبات السير في الفضاء، حيث تم التدريب في مختبر الطفو المحايد التابع لناسا، في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، بولاية تكساس.

تحكم

وشملت التدريبات «برمجة الروبوتات»، حيث تم التدريب مع وكالة الفضاء الكندية، ووكالة الفضاء الأوروبية، و«جاي أي أكس أي» للتحكم في جهاز المحطة الفضائية للتحكم عن بُعد، الذي أطلق عليه اسم «كندا آرم 2» من على متن محطة الفضاء الدولية، والذي يساعد على التقاط سفن الشحن الفضائية.

تطور

يرتدي رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بدلة رواد الفضاء (EMU)، الخاصة بهذه المهمات، والتي تحتاج لتدريبات متطورة، للتعود على ارتدائها بسهولة خلال المهمات الموكلة إليه، فيما من جهتها، شهدت بدلة روّاد الفضاء تطوراً كبيراً وبارزاً على مدى السنوات الماضية، حيث أضيفت إليها الكثير من التقنيات الجديدة والمتطورة، وتطور وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) البدلات الفضائية بشكل مستمر، لضمان السلامة.

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