حمدان بن محمد: فخورون بكل من يعمل لرفع اسم الإمارات في فضاءات اللامستحيل

المصدر:
  • البيان
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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، افتخاره بكل من يعمل لرفع اسم الإمارات في فضاءات اللامستحيل .

وقال سموه عبر تويتر: "بطموح زايد ينطلق ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي في مهمة طويلة الأمد تستمر لـ 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية … فخورون بسلطان وبفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، وكل من يعمل لرفع اسم الإمارات في فضاءات اللامستحيل".

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