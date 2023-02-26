حمدان بن محمد: فخورون بكل من يعمل لرفع اسم الإمارات في فضاءات اللامستحيل

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، افتخاره بكل من يعمل لرفع اسم الإمارات في فضاءات اللامستحيل .

وقال سموه عبر تويتر: "بطموح زايد ينطلق ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي في مهمة طويلة الأمد تستمر لـ 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية … فخورون بسلطان وبفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، وكل من يعمل لرفع اسم الإمارات في فضاءات اللامستحيل".

بطموح زايد ينطلق ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي في مهمة طويلة الأمد تستمر لـ 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية … فخورون بسلطان وبفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، وكل من يعمل لرفع اسم الإمارات في فضاءات اللامستحيل. pic.twitter.com/NAOx8zIYQ8 — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) February 26, 2023

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