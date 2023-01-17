محمد بن زايد: الإمارات تبذل جهوداً مكثفة لإيجاد حلول مجدية لقضايا التغير المناخي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً مكثفة لترسيخ الاستدامة وإيجاد حلول عملية مجدية لقضايا التغير المناخي. جاء ذلك لدى حضور سموه، وعدد من قادة الدول وممثليها أمس حفل افتتاح دورة عام 2023 من «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة الاستدامة.

كما شهد الافتتاح الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» كل من، يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا، وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وقاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان ووافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، وجواو لورنسو رئيس جمهورية أنغولا، وهاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، ونانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، ويوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وسورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، وفيليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وسامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا، وعزيز أخنوش رئيس حكومة المملكة المغربية، وآبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا، وتيموكو مولي نائب رئيس جمهورية ساحل العاج.

كما حضر الافتتاح، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالقادة والخبراء الذين يجتمعون في دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث قضايا الاستدامة وتحدياتها وسبل توسيع آفاق الحوار وتكثيف الجهود وتضافرها للتوصل إلى حلول تمضي بالعالم نحو بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» يشكل منصة عالمية تجسد حرص دولة الإمارات على استقطاب قادة المجتمع الدولي للعمل معاً بما يخدم مصالح الشعوب وتطلعاتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً مكثفة لترسيخ الاستدامة وإيجاد حلول عملية مجدية لقضايا التغير المناخي، مؤكداً أن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 كانت خطوة طبيعية لنهج الاستدامة الشامل الذي تتبناه في مختلف القطاعات منذ تأسيسها، والذي استلهمناه من رؤية المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الركائز الأساسية لبناء مستقبل مزدهر ومستدام بحرصه على حماية الطبيعة وصون البيئة. وأوضح سموه أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» هذا العام يعد محطة أساسية تمهد الطريق لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، مشيراً إلى أن اختيار الدولة لتنظيم هذا المؤتمر العالمي المهم جاء نتيجة لعمل متواصل ودؤوب وإيمان بقدراتنا وإمكاناتنا ودورنا مساهماً رئيساً في تعزيز العمل المناخي الواقعي وتوفير الحلول المجدية تجارياً والتي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقق الأهداف العالمية المنشودة.

جهود عالمية

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات تلاه فيلم خاص تمحور حول أهمية العمل المناخي الفاعل وضرورة تضافر الجهود العالمية، بجانب تصريحات لمجموعة من القادة والمسؤولين العالميين تدعو إلى المسارعة لاتخاذ إجراءات جادة وعاجلة لمواجهة مشكلة التغير المناخي وتعزيز العمل الجماعي من أجل تحقيق مستقبل مستدام.

وألقى حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان كلمة رئيسة في الافتتاح عبر فيها عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعوته لحضور فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان. كما أشاد بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الصعد ولا سيما قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة.

وأشار رئيس أذربيجان إلى أن طموحات بلده في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة تعد جزءاً أساسياً من جهود التنمية في البلاد وتطوير اقتصاد صديق للبيئة، منوهاً بالعديد من الاتفاقيات التي وقعتها أذربيجان للنهوض بالقطاع وأبرزها التعاون مع شركة «مصدر» في تطوير مشروعات طاقة بتقنيات متعددة، ولا سيما الاتفاق الأخير الذي وقع بين «مصدر» وشركة النفط الوطنية في أذربيجان «سوكار» والذي يستهدف إنتاج 10 جيجاواط من الطاقة المتجددة على المدى البعيد.

الحياد المناخي

وتضمنت الفعاليات كلمة يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا هنأ فيها دولة الإمارات بمناسبة افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي انطلق بناء على رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لجمع المجتمع الدولي من أجل بناء مستقبل مستدام للبشرية. وأثنى على جهود الدولة للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وخطواتها الجريئة لتحقيق الحياد المناخي، إذ أعلنت في عام 2021 استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لتكون المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وأشاد بجهود أبوظبي السباقة التي قامت ببناء مدينة مصدر أول مدينة خالية من الكربون على مستوى العالم.

وأشار إلى تنامي الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين كوريا والإمارات لتشمل أيضاً الحياد الكربوني والتقاط الكربون وتخزينه، ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في البلدين.

وأكد الرئيس الكوري أهمية دورة هذا العام من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» كونها تشكل جسراً بين مؤتمري COP27 وCOP28 الذي سينعقد في الدولة هذا العام، حيث ستتم مراجعة شاملة لتقييم التقدم المحرز لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، مؤكداً أن جمهورية كوريا لن تدخر جهداً لدعم الإمارات في استضافتها مؤتمر الأطراف.

فعاليات

ويعد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» مبادرة عالمية أطلقتها الدولة وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وتتضمن فعاليات الأسبوع سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى التي تركز على الأولويات الرئيسة للتنمية المستدامة قبل انعقاد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ COP28 والذي يقام في الدولة في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبل. ويعقد الأسبوع تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر COP28»، وسيجمع قادة دول وحكومات وصناع سياسات وخبراء بجانب مستثمرين ورواد أعمال وشباب من مختلف أنحاء العالم، من أجل عقد سلسلة من الحوارات البناءة التي من شأنها الإسهام في تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

وتناقش الأطراف الرئيسة المعنية، أبرز القضايا المطروحة في جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28 وضرورة إشراك جميع فئات المجتمع والمعنيين بالشأن المناخي. ويسعى أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 إلى إشراك الشباب في العمل المناخي، عبر منصة «شباب من أجل الاستدامة» التي تنظم سنوياً مركزاً خاصاً يستقطب 3000 شاب وشابة، كما سيضم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 الملتقى السنوي لمنصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» التابعة لـ«مصدر»، ويمنح الملتقى المرأة مساحة أكبر لمناقشة موضوعات الاستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز