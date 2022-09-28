الإمارات وعُمان قلب واحد لمستقبل واحد

المصدر: (مسقط - وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات التاريخية الراسخة بين الإمارات وعمان لها طابعها الخاص، فهي تمتد في نسيج اجتماعي وثقافي واحد، وأعرب سموه عن سعادته بزيارة هذا البلد العزيز، الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب الإماراتيين قيادة وشعباً.

وقال سموه إن قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كبيرة ومتنوعة، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى توسيعها، والبناء عليها وتنميتها واستثمار المقومات والفرص المتوفرة في البلدين، معرباً سموه عن تطلعه للعمل مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، لبناء أسس راسخة للمستقبل المشترك، بما يعود بالخير والنماء على الشعبين، ويحقق تطلعاتهما إلى الرخاء والازدهار.

وكان سموه، قد وصل، أمس، إلى مسقط في زيارة دولة، وعقد سموه والسلطان هيثم بن طارق جلسة مباحثات رسمية، بحثا فيها تطوير العلاقات في جميع المجالات، وناقشا مجمل التطورات الخليجية والعربية والدولية.

وتبادل سموه وأخوه السلطان هيثم بن طارق الأوسمة والهدايا التذكارية، وحظيت الزيارة التاريخية لسموه باحتفاء وحفاوة رسمية وشعبية كبيرة.

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