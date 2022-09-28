رئيس الدولة: تجمعنا بعُمان أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك

المصدر: مسقط - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الشكر إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة، على حفاوة الاستقبال، خلال زيارة سموه للسلطنة.

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «أشكر أخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة لحفاوة الاستقبال.. تجمعنا أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك.. والتي نستند إليها في طريقنا نحو المستقبل الأفضل لبلدينا وشعبينا وأجيالنا المقبلة».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد وصل، أمس، إلى العاصمة مسقط في زيارة دولة إلى سلطنة عمان الشقيقة، تستمر يومين تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.

وكان صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص في مسقط.

وقد رافقت طائرات حربية تابعة للسلاح السلطاني طائرة صاحب السمو رئيس الدولة، لدى دخولها أجواء السلطنة احتفاء بقدوم سموه.

وفي استراحة قصيرة في المطار تبادل الجانبان الأحاديث الأخوية الودية، التي تعبر عن عمق العلاقات، التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

يرافق سموه وفد يضم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي جبر محمد السويدي وزير دولة في ديوان الرئاسة، ومحمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان، ومحمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة القابضة، واللواء الركن خليفة راشد جمعة الهاملي المرافق العسكري لصاحب السمو رئيس الدولة.

وكان في الاستقبال فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطـان، وشهاب بن طارق آل سعيـد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وفاتك بن فهر آل سعيد المبعوث الخاص لجلالة السلطان، وذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني (رئيس بعثة الشرف)، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزيـر الخارجية، وسلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، والمهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، والدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات.

وجرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مراسم استقبال رسمية واحتفاء شعبي لدى وصول سموه إلى قصر العلم العامر، يرافقه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.

ورافق موكب صاحب السمو رئيس الدولة لدى وصوله إلى بوابة قصر العلم العامر مئات من الخيالة السلطانية والحرس السلطاني.

وقدمت العديد من الفرق الشعبية العمانية أهازيجها الشعبية ولوحاتها الفنية، وعروضها التراثية ابتهاجاً بزيارة سموه، التي حظيت باهتمام شعبي كبير، حيث اصطفت الحشود من أبناء عمان الشقيقة لتحية سموه، والتعبير بحفاوة عن سعادتهم بالزيارة، ملوحين بأعلام البلدين الشقيقين، ومرددين عبارات الترحيب الأخوي والمحبة والمودة، التي يكنونها لسموه ودولة الإمارات وشعبها، ثم اصطحب جلالة السلطان هيثم بن طارق أخاه صاحب السمو رئيس الدولة إلى منصة الشرف، حيث عُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وسلطنة عمان، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة سموه للسلطنة، بعدها تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثلة من حرس الشرف.

ثم صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه، فيما صافح جلالة السلطان هيثم بن طارق الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة.

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