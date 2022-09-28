شعراء الإمارات وعُمان: محمد وهيثم للأمجاد هامات

المصدر: دبي – خلود حوكل

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احتفى شعراء دولة الإمارات وسلطنة عُمان، بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عُمان الشقيقة، ويأتي ذلك كجزء من الاحتفاء الشعبي الواسع الذي يبرز ويتصدر في كافة منصات وفضاءات مواقع التواصل، ومن بينها « تويتر» عبر وسم #محمد_بن_ زايد_ في_ عُمان، إذ عكست المشاركات في هذا الوسم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الترحيب الواسع بهذه الزيارة، وقد رصدت «البيان» مشاركة الشعراء في الاحتفال بهذه المناسبة، سواء عبر الوسم ذاته، أو في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث جادت قرائحهم بأروع أبيات الشعر التي تسرد عمق علاقات البلدين الشقيقين وأهميتها.

زيارتك.. يا (سيدي).. يشتاقها

‏شعب يحبك من محبة.. /‏ زايد

يا حي.. من شرف (عمان) وراقها

‏الشعب العماني رحبوا /‏ بن زايد

غيمّة.. عليكم بالمحبة.. ساقها

‏وانتوا الكرم والطيب فيكم /‏ زايد

حتى الشمس في نورها، وشراقها

‏من داركم.. تاتِي لديرة.. /‏ زايد

(عبدالله بن قصيّر الدرعي)

شرفت دار الطيب يا منبع الطيب

يا مرحبا بهتان مزن السواري

يا مرحبا وانتوا ضيوف ومعازيب

في موطن الهيثم عرين الضواري

يا مرحبا براعي الكرم والمواجيب

بمحمد اللي له مع العز طاري

(علي بن مشاري الشامسي)

جتني القصايد عالوفا مستعده

توصف شعور عمان لاهل الامارات

وشعورنا لو نوصفه ما نعده

تاريخ ما يحتاج منّا شهادات

وقت الرخا ولاّ على وقت شدّه

الشعب واحد دوم في كل الاوقات

على الوفا والطيب كفّه يمدّه

والحال واحد في جميع المسارات

(مريم النقبي)

مرحبا يا ريّس بلاد الشهامه والمروّه

مرحبا في سلطنة الامجاد وبلاد المهابه

مرحبا يا ⁧‫زايد‬⁩ الثاني بصورته وسموّه‬

‏عند سلطان المكارم والتواضع والذرابه

من فرحنا في أبو خالد وجيّته وعنوّه

‏كل قلبٍ في ربوع السلطنه له هدّ بابه!

(أحمد المقبالي)

نحن شعب واحد وببلاد وحده

وعمان تعني بالمحبه الامارات

مجد يتجدّد بيننا اليوم عهده

من ريّس الدوله باغلا الزيارات

(علياء العامري)

يا مرحبا بالضيف والسيف والجار

‏في دار سلطان الكرم والتفاني

‏ضيفاً كبير وحل في دولة كبار

‏والشعب يرزف له بغيه واغاني

‏(أحمد الحكماني)

‏المجد يبغي له عزوم الأشِدّه

و(محمد) و(هيثم) للامجاد هامات

سيف العزاوي لا يعوّد لغمده

يرزف من (الظّفره) إلى (عين أرزات)

(جمال الشقصي)

الله يديم السلطنه والامارات

والشعب واحد والمحبه قديمه

تاريخهم صوت الفخر والمسرات

من عهد سابق والمساعي هميمه

(سيف منصر الحارثي)

عْمان معْ شعب الامارات

مثال للخوّه العظيمه

من بينهم اسمى العلاقات

وتاريخ وعهودٍ قديمه

(علي بن شميل الكعبي)

مْخوّةٍ ما بيننا بالمودّه

فيها التّعاضد هو أساس العلاقات

أمّا الوفا فنفوسنا ما يحدّه

غير الفلك بأعْلى الفضا والمجرّات

(عامر الشبلي)

حنّا انا وانتوا لنا ياهل عمان

والله يدوم بعزّنا والعلاقات

يا مرحبا يا غيث بالخير هتّان

يا ريّس الدوله زعيم الامارات

(سعيد بن غماض الراشدي)

علاقةٍ من أصلها مستمده

مواقف العزه وللموقف اثبات

شف موقف محمد وهيثم وعِدّه

قابوس حي وزايد الخير ما مات

(محمد بن طناف الكعبي)

مرحبابك يا ⁧‫محمد بن زايد‬⁩ ‬

‏شيخ مكّن شعبه.. وطوّر بلاده

مرحبابك.. ‏ضيف هيثمنا المُفدى

‏الشجاع.. اللي أخذنا للريادة

(حمود بن وهقه)

يا سائل التاريخ عنّا

حنّا معاً من سالف سْنين

مخـــوّةٍ فيها نتغـــنّى

وروابط التاريخ والدين

صْغيرهم فينا ومّنا

وكبيرهم ع الراس والعين

تزهو العلاقه في وطنّا

اقراب وانساب ومحبين

(علي الكعبي)

انتم وحنّا والزمن شاهد اعيان

‏وش عاد باقي للقصايد تضيفه

تاريخ يربطنا وسيره وجيران

‏واقلوبنا على بعضنا نظيفه

كثر ماحن آخوان وآكبر من آخوان

‏حتى الجبل من بيننا بالنصيفه

(سالم بن كدح الراشدي)

الوطن حيا ورحب في سعادة

‏حي من زار الوطن ومرحبين

حي بمحمد وشرف من بلاده

‏في وطن هيثم بلاد الوافيين

(حامد بن ناصر الحمر)

التقى لكرام في دار الكرام

في لقا يجمع عضيدٍ معْ عضيد

من إمارات المحبه والسلام

إلى عمان الخير والعز المجيد

(علي اليماحي)

على نبض الحروف الي تهيج مهره الاشعار

هنا من أرض سلطاننا يبيض وجه الأفعالي

نحيي من لفى ترحيبتن بالعز له مدرار

محمد نهدي الأبيات جزل الشعر مدهالي

نهلي به لأن قرم شيخٍ تتعتزي به ديار

شدت روح القصائد بالزيارة وصحت أجيالي

(هلالة الحمداني)

رابط جرى بالدم وسط الشّرايين

رابط أخوّه بين قاده لهم شان

في مسقط الأمجاد فخر السلاطين

قمّة نجوم اثنين والمجد عنوان

وحدة بعضنا وحدة الصف والدين

تاريخ وافي للإمارات وعمان

(شيخة المقبالي) (ولهة الشوق)

البس حزامي بـ الفخر، وامسك بايدي بندقي

واطلق بها خمس وعشر، ترحيب بالحر النقي

بو خالد اللي له قدر، فـ عمان عالي مرتقي

يا اهل الامارات الذخر، يعزف غلاكم خافقي

سيل السعاده بنهمر، يوم القيادة تلتقي

(صقـر الـمزروعي)

صرح انبنى ع الحب ما شي يهدّه

زايد وقابوس وضعوا له الأساسات

وهيثم مع محمد ويدّه بيدّه

على العهد ماضين خير ومسرات

(سعد عمر الخرجي)

شعب وبلد واحد جميعٍ نعده

عينين في راس الوفا والمروات

أرواحنا في أمرهم مستعدة

قادة لهم بالمجد صوله وطولات

محمد وهيثم على كل شدة

عزم وحزم ما يعرف المستحيلات

(ذياب الحميدي)

من ديرة العز إلى دار الكرام عمان

نرسل تحايا مع التبجيل مقرونه

محبةٍ ما بيننا تحكي بها العربان

من ايام يعرب لنا تاريخ يحكونه

(الحصباه)

عهد ومــخّوه تلتحم كل مُّده

وبــه ترتفع بين الشــقيقين رايـــات

اتوقـعت بين الكــبار الاجنده

والشمس عانق جيسه عناق هامات

(نشيرة الجابري)

شعب واحد اماراتي وعماني

قلوب تلاحمت قبل الحدودي

وقادتنا على الطيبه خواني

الى بيوت الزعامه هم ردودي

زيارة ود هي عهد وكياني

خذوها ورث من عهد الجدودي

(محمد بن سعيواد)

يا مرحبا بو خالد ف دارك عماني

شيخ المراجل يلي بالخير يطرونه

في دار هيثم سليل المجد سلطاني

حي اللقا وكنّه الماضي يعيدونه

(نورة الشامسي)

وطنّا الثاني عمانٍ انعده

تربطنا قرابه واصولٍ جديمات

وزيارت بوخالد اتزيد الموده

وتوثق اكثر فالوصل والعلاقات

(شاعرة الوسطى)

من إمارات الوفا من ديار الطيبين

نرسل اشواق المحبه لعينك يا عمان

شعبنا واحد وديان في فرحه ملتقين

التقينا في هدف ثم في دين ولسان

(عوض النعيمي)

جينا الى ارض اللبان الحانيه الدافيه

انشوم عنها والمشاعر يالصبابه مهيمنه

مهما نعبر ونكتب الاشعار ما هي كافيه

انتوا غلاكم ساكنٍ وسط الحشا وف باطنه

(الميث)

كلنا جسد واحد عمان وإمارات

وحده عظيمه من عهودٍ قديمه

وجود بو خالد مع هيثم اثبات

بانّ العلاقه مستمره وسليمه

(ميثاء محمد الكعبي)

عيال عم المرجله في تزاور

ومقابل وشيوخ المعزه تشرّف

تاجين للهمه مضوْا بالتحاور

في ظرف لا زايف ولا هو محرّف

(سندية الحمادي)

أكرمتنا عمان بالصدر الرحيب

أخجلتنا بطيب سلطان وشعب

نشكر التقدير للقدر المهيب

هيثم السلطان أكرم من وهب

السرور يضوع بناته تطيب

بين عين يظلها رمش وهدب

يا نسل نعم السلاطين الحسيب

زادك الله في سماواته رتب

شيخنا محمد لنا أغلى حبيب

من يحبه له غلانا بلا سبب

أنتوا أهل عمان المرقى الصعيب

صعب ينصاكم شبيه في العرب

(حمدة العوضي)

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