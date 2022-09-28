محمد بن زايد: الإمارات وعمان حريصتان على تقوية منظومة العمل الخليجي المشترك

المصدر: مسقط - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة لها طابعها الخاص، فهي تمتد في نسيج اجتماعي وثقافي واحد، وتستند إلى أواصر الأخوة العميقة، والجيرة الطيبة، والتداخل العائلي والأسري، بجانب قاعدة كبيرة ومتنوعة وثرية من المصالح المشتركة.

وأعرب سموه في تصريح له بمناسبة زيارته إلى السلطنة عن سعادته بزيارة هذا البلد العزيز، الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب الإماراتيين قيادة وشعباً.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن دولة الإمارات تعمل مع كل ما من شأنه تقوية منظومة العمل الخليجي، والعمل العربي المشترك، وحريصة على العمل مع أشقائها، وفي مقدمتهم سلطنة عمان في هذا الخصوص.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن تطلعه إلى مزيد من العمل المشترك مع أخيه جلالة سلطان عمان، خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز أسس السلام والاستقرار والازدهار في منطقتنا لمصلحة شعوبها وتطلعاتها نحو التنمية والرخاء.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة، التي تجمعه مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، منوهاً بنهج التواصل الأخوي الأصيل، الذي تحرص عليه قيادة دولة الإمارات وسلطنة عمان منذ تأسيسهما. واستذكر سموه خصوصية العلاقات الأخوية، التي جمعت الراحلين الكبيرين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد، رحمهما الله، ودورهما التاريخي في تعزيز هذه الروابط القائمة على المحبة والاحترام، مؤكداً أن «قيادة البلدين ستمضي، بإذن الله، على طريقهما ونهجهما».

وقال سموه: إن قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كبيرة ومتنوعة، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى توسيعها، والبناء عليها وتنميتها واستثمار المقومات والفرص المتوفرة في البلدين.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى العمل مع جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في مختلف المجالات، وبناء أسس راسخة للمستقبل المشترك للبلدين، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، ويحقق تطلعاتهما إلى الرخاء والازدهار.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد عقد وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة جلسة مباحثات رسمية في قصر العلم العامر في العاصمة العمانية مسقط.

وبحث الجانبان خلال الجلسة العلاقات، التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما، ويسهم في تعزيز التنمية والازدهار لشعبيهما انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين وروابط المحبة ووشائج القربى، التي تجمع شعبيهما الشقيقين.

وفي مستهل الجلسة رحب جلالة السلطان هيثم بن طارق بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء واعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة، التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته البالغة بزيارة السلطنة ولقاء أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، مقدراً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً للسلطنة وشعبها الشقيق كل خير ونماء وتقدم.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية ودفعها إلى الأمام، بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة. وناقش سموه وجلالة سلطان عمان مجمل التطورات الخليجية والعربية و الدولية و القضايا محل الاهتمام المشترك. وبعد انتهاء جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين عقد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والسلطان هيثم بن طارق جلسة ثنائية خاصة.

رئيس الدولة عبر «تويتر» أمس: «في أجواء من الأخوة والتفاهم.. أجريت اليوم في سلطنة عمان الشقيقة، مباحثات مثمرة مع أخي السلطان هيثم بن طارق.. عبرت عن عمق العلاقات بين بلدينا والإرادة المشتركة لدفعها إلى الأمام في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على شعبينا الشقيقين».

حضور

حضر جلسة المباحثات الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي يضم كلاً من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي جبر محمد السويدي وزير دولة في ديوان الرئاسة، ومحمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان، ومحمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، واللواء الركن خليفة راشد جمعة الهاملي المرافق العسكري لصاحب السمو رئيس الدولة.

حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وشهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وفاتك بن فهر آل سعيد المبعوث الخاص لجلالة السلطان، وذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس بعثة الشـرف، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسلطان بن سالم الحبسـي وزير المالية، والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، والمهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس سالم بن ناصر العوفـي وزير الطاقة والمعادن، والدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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