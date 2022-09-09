محمد بن زايد ومحمد بن راشد: إليزابيث الثانية أيقونة عالمية وجمعتها بالإمارات صداقة طويلة

المصدر: (دبي - البيان)

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الملكة إليزابيث الثانية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه في «تويتر»: «خالص التعازي والمواساة إلى العائلة المالكة والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة وروابط وثيقة.. كانت الراحلة الكبيرة رمزاً للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره».

بدوره، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في «تويتر»: «نُشارك العالم في حداده لرحيل الملكة إليزابيث. لقد كانت أيقونة عالمية جسّدت أطيب صفات أمتها وشعبها. إن تفانيها المذهل على مدى حياتها في خدمة المملكة المتحدة ليس له نظير في تاريخنا المُعاصر».

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