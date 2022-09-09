محمد بن راشد وإليزابيث الثانية تقارب قوي عزز متانة العلاقات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد عهد الملكة إليزابيث الثانية لقاءات متواصلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع الملكة إليزابيث الثانية في مختلف المناسبات، وجسدت هذه اللقاءات عمق العلاقات بين البلدين على جميع المستويات، ودفعت بالتعاون الثنائي إلى آفاق متنامية.

وقد ترجمت اللقاءات تقارباً قوياً بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، على المستويين الرسمي والشعبي، يقوم على الاحترام والتقدير، وخدمة المصالح الوطنية لشعبي البلدين، كما رسّخت لقيم إنسانية مشتركة في خدمة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، وتعزيز التنمية والازدهار حول العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز