محمد بن راشد: المرأة روح المكان ومكان الروح

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المرأة روح المكان ومكان الروح، وقال سموه: إن للإماراتيات مستقبلاً كبيراً لأنهن يجتهدن ويتعلمن أكثر، مشيراً إلى أن حوالي 70% من الخريجين من العنصر النسائي.

وأوضح سموه أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في مكتب سموه، إذ تبلغ نسبتهن حوالي 85%، مؤكداً سموه أنه يتعشم في الإماراتية كل الخير.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام»، أمس، عبر وسم «ومضات قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقال سموه في الفيديو: «المرأة روح المكان ومكان الروح.. حوالي 70% من الخريجين هم من العناصر النسائية، لو تروح إلى مكتبي 85% من العنصر النسائي، نتعشم فيهم الخير.. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير».

ركيزة المستقبل

ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تقديم كافة أشكال الدعم والتحفيز والتقدير للمرأة الإماراتية والوقوف إلى جانبها لتحقيق طموحاتها في التنمية والمساهمة في بناء الوطن، معرباً سموه باستمرار عن اعتزازه بنجاحات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات وتأثيرها الإيجابي في مسيرة التنمية، مع تأكيد سموه أن: «المرأة الإماراتية ستظل ركيزة رئيسية في صياغة مستقبل الإمارات ورؤانا الطموحة بأن تصبح أفضل دول العالم في كافة المجالات».

ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «دعم المرأة الإماراتية في دولتنا نهج مستدام، وسيتواصل بتشريعات وسياسات تعزز دورها كشريك رئيس، في مختلف مجالات التنمية وصناعة المستقبل».

قصص نجاح

وقد أثبتت ابنة الإمارات جدارتها بالثقة الممنوحة لها من القيادة الرشيدة، وسجلت قصص نجاح باهرة في شتى مجالات العمل المجتمعي والبناء الحضاري، وقدمت إنجازات يشار إليها بالبنان، وكما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فإن «دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مضمار دعم المرأة بتفعيل قرارات عكست مدى التقدير لدورها والحرص على منحها الفرصة كاملة للمشاركة في مسيرة البناء والتطوير والتحديث ضمن مختلف المجالات، تأسيساً على إرث الآباء المؤسسين الذين منحوا المرأة كل الاهتمام والرعاية وجعلوا من حماية حقوقها ومصالحها هدفاً استراتيجياً سَنت من أجله الدولة القوانين ووضعت الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لجعل مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة ممارسة حياتية فعلية وليس مجرد شعارات ترفع أو خطط تؤول في النهاية إلى الأدراج».

ثقة

وقال سموه: «نعتز بما حققناه من إنجازات في ملف دعم المرأة لكننا نتطلع إلى المزيد وهدفنا أن نتصدر دول العالم في هذا المجال.. ثقتنا في قدرة المرأة على الإسهام بصورة مؤثرة في الوصول بدولة الإمارات إلى المصاف الأولى في كل القطاعات كبيرة.. ونحن مستمرون في دعمها وتذليل كل ما قد يعترض طريقها من عراقيل وإمدادها بكل ما تحتاج لتكون دائماً على قدر المأمول بها من مستويات التميز».

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