طبيبات مواطنات: تمكين المرأة فتح أمامها مجالات التميز والريادة

المصدر: استطلاع ـ عصام الدين عوض

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أكدت طبيبات مواطنات أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يدلل على اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالمرأة وبالمكانة التي وصلت إليها، مبينات أن تلك الخطوة من شأنها أن تعزز من دور المرأة الإماراتية حتى تحقق كافة تطلعاتها بما يخدم وطنها والمجتمع من حولها، مؤكدات دور المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية وما حققته من نجاحات بفضل الرعاية والعناية التي تحيطها بها القيادة الرشيدة للدولة متمثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وما أتاحته لها من مقومات التمكين، وما فتحته أمامها من مجالات للتميز والريادة والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وأثر ذلك على مجمل الإنجازات المتحققة على الأرض بما في ذلك تعزيز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي.

تطلعات

تقول الدكتورة فاطمة حسين استشاري صحة عامة مديرة إدارة الأوبئة والترصد بوزارة الصحة ووقاية المجتمع إن المرأة الإماراتية أثبتت وعلى مدار الأعوام الماضية بأنها داعم حقيقي وسند قوي في سبيل تحقيق تطلعات الدولة ونجاحها في جميع المجالات، كما أن مسيرتها في الدولة ملهمة لجميع نساء العالم، حيث حققت المرأة الإماراتية وبجدارة العديد من الإنجازات، وقطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق المشاركة الفاعلة والحقيقية في مختلف المجالات الحياتية والعملية، والتي جاءت نتيجة الدعم المتواصل والرؤية الطموحة من القيادة الرشيدة لأهمية دور المرأة في بناء المجتمع وتطوره.

جهود

وفي السياق ذاته، تقول الدكتورة مشاعل النابودة أخصائية جراحة وتجميل وليزر بمستشفى القاسمي بالشارقة إن القيادة الرشيدة للدولة لم تدخر جهداً في تقديم الدعم اللامحدود للمرأة الإماراتية والعمل على تمكينها لتحقيق أفضل الإنجازات وفي شتى المجالات، مثمنة جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لجهودها الرائدة والمتفردة منذ تأسيس الاتحاد وحتى الآن في تحفيز المرأة الإماراتية والوقوف بجانبها لتحقيق كيانها والعمل على رفع اسم الدولة في المحافل الدولية حتى أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم.

تكريم

من جانبها أكدت الدكتورة عبير عوض تخصص جراحة أن تخصيص يوم للمرأة الإماراتية والاحتفاء بها يعد تكريماً لها، مبينة أن الإماراتية اعتلت المناصب القيادية العليا بفضل تمكين القيادة الرشيدة لها، كما أنها بما حققته من تميز وإبداع ونجاح عبر مشوارها الطويل يعد مصدر فخر واعتزاز لدى القيادة والأسرة والمجتمع، كما أن المستقبل سوف يفتح للمرأة الإماراتية أوسع أبوابه، في ظل الدعم الكبير، وسوف تحقق المزيد من التألق، متمنية أن تكون الإماراتية في كل عام شجاعة وقوية وواضحة الرؤية والهدف وسعيدة وفخورة ببلدها.

مساهمة

بدورها، قالت الدكتورة أميرة سيف الخاجة مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية إن احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية يعكس مدى الأهمية والدور الكبير الذي منحته الحكومة الرشيدة للمرأة الإماراتية، إيماناً منها بأهمية مساهمتها وإفساح المجال لها للمشاركة بنهضة وبناء الوطن، مشيرة إلى الدور الكبير الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تقديم الدعم الكامل للمرأة وحرصها على ترسيخ دور المرأة كونها تمثل المجتمع ككل جنباً إلى جنب مع الرجل، مما انعكس إيجاباً على بناء الوطن، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنبهت مبكراً إلى أهمية تمكين المرأة وكانت من أوائل الدول التي أفسحت لها المجال، وهيأت المناخ المناسب الذي يساعدها على الابتكار وخلق أفكار مستنيرة تخدم المجتمع وتحقق رفاهيته واستدامته.

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