«دبي الرياضي»: الإماراتية أسعد نساء الأرض

المصدر: دبي - البيان

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احتفى مجلس دبي الرياضي بيوم المرأة الإماراتية، حيث نظم ملتقى خاصاً بمنتسبات المجلس في مقره بحي دبي للتصميم بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام وجميع منتسبات المجلس واللجنة العليا للتشريعات.

وشارك في الاحتفالية ريم الحساني مبتكرة رياضة التجديف الجبلي وأول إماراتية مصنعة للقوارب وأول إماراتية تبتكر نادياً رياضياً عائماً ومؤسِّسة شركة استثمار رياضي، كما شاركت عائشة المهيري وهي أول رياضية إماراتية من أصحاب الهمم تتأهل إلى بطولات عالمية وتحقق إنجازات في رياضة الرماية.

وهنأ سعيد حارب جميع السيدات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وقال: «بداية نتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وإلى أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا لمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ونقول لهن جميعاً كل عام وأنتم بخير وسرور وعطاء يتواصل تحت راية الوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

نهج

وأضاف حارب: «بفضل نهج ورعاية القيادة الرشيدة للمجتمع فجميع أيامنا أعياد، لكن هناك أيام مخصصة لمناسبات وأعياد مهمة نتوقف عندها ونحتفل فيها، ومن بينها يوم المرأة الإماراتية التي هي أسعد نساء الأرض كونها تنتمي إلى هذا الشعب الكريم وتتمتع برعاية القيادة الرشيدة التي جعلت منها قائدة في المجتمع قولاً وفعلاً، فأصبحت دولة الإمارات أكثر الدول تمكيناً للمرأة، فلدينا أكبر عدد من الوزيرات والقياديات في أهم دوائر الدولة».

ترحيب

ورحب أمين عام مجلس دبي الرياضي بضيوف الملتقى، وقال: «يسرنا اليوم أن نستضيف في هذه المناسبة اثنتين من النماذج الوطنية المميزة من أخواتنا الرائدات لنستمع لتجاربهما ونتحاور معهما، وهما ريم الحساني مبتكرة رياضة التجديف الجبلي وأول إماراتية تقوم بتصنيع القوارب وأول إماراتية تبتكر نادياً رياضياً عائماً وتؤسس شركة للاستثمار الرياضي، وأيضاً عائشة المهيري أول لاعبة إماراتية من أصحاب الهمم تتأهل وتحقق إنجازات في البطولات العالمية للرماية»، وفي ختام الاحتفالية، كرم أمين عام مجلس دبي الرياضي المتحدثات في الملتقى.

واستمتعت المشاركات في الاحتفالية بالفعاليات والمسابقات الترفيهية التي نظمها مجلس دبي الرياضي، والتقطت الصور التذكارية في أجواء مليئة بالمرح والسعادة، وتضمنت الفعاليات إجراء فحوصات طبية ولياقة بدنية للحضور وتقديم شروحات للحفاظ على الصحة واللياقة والنشاط البدني.

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