أمينة الطاير: مؤسس إمارات الخير أول مساند للمرأة

المصدر: دبي - وام

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أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس إمارات الخير أول مساند للمرأة الإماراتية في كافة مراحل الاستدامة.

وقالت في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نجدد الولاء والوفاء والمبايعة التامة للقيادة الرشيدة بإماراتنا الحبيبة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» وأم القيم الإنسانية وسند المرأة والأسرة بإماراتنا الحبيبة والتهنئة موصولة «لأم الجود» حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم نصيرة الطفولة والأمومة وراعية الترابط الأسري بإمارات الخير».

قيم

وأشارت إلى أن احتفالنا هذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» الذي أقرته «أم الإمارات» يجسد قيماً رفيعة في مجملها، فالمرأة الإماراتية تؤكد على مرّ الأزمنة أنه لا مستحيل مع العمل الجاد والاجتهاد وروح الإبداع والأمل في مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً وبفضل المكاسب والإنجازات التي تحققت في ملف تمكين المرأة في الدولة أضحى الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته وإنجازاته التي تحققت بفضل من الله، ثم جهود القيادة الرشيدة والحس الوطني لجميع المواطنين والمؤسسات الحكومية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص مسؤولية مشتركة وواجباً وطنياً من الجميع تدفعنا لبذل المزيد من العطاء سعياً لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة لابنة زايد الغالية دعماً ومناصرة ومساندة للمرأة.

لمسة وفاء

أشارت الشيخة أمينة الطاير إلى أن الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية جاءت لترسيخ قيم حضارية إماراتية لدور المرأة في منظومة الاستدامة والتطور ولمسة وفاء خالصة من القيادة الرشيدة والوفية للمرأة الإماراتية وشهادة تميز وتفوق لصدارة المرأة أعلى قمم الإبداع والتميز والعطاء ونحن نمضي صوب الخمسينية الثانية نساند ثقافة الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء لأغلى الأوطان.

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