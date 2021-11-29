ملف «البيان» الفائز قدم حلولاً للوقاية من أوبئة العصر

المصدر: دبي - البيان

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ناقش ملف بعنوان «التجارب السريرية.. «روشتة» الوقاية من أمراض وأوبئة العصر»، الذي فازت به صحيفة البيان في جائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاستقصائية التحديات التي تعيق تقدم الأبحاث والتجارب السريرية في العالم العربي، ولخص الملف التحديات في ضعف الدعم الحكومي، وقلة الحوافز التنافسية، كون الأبحاث من هذه النوع تتطلب دعماً مادياً ومعنوياً، وعدم تخصصية الجوائز الممنوحة للأبحاث الطبية، إلى جانب نقص الخبرات التخصصية، ونقص التشريعات الرسمية المنظِّمة.

وخلص الملف إلى أن سبب تأخر الدول العربية في إنتاج أدوية مبتكرة هو ضعف الميزانيات المخصصة لمراكز الأبحاث، والتي قد تقل عن 1% من إجمالي النفقات على الرعاية الصحية في الكثير من الدول العربية، وهي من الأقل عالمياً، رغم امتلاكها الكفاءات والخبرات ورأس المال الكافي لتمويل المراكز البحثية، فهناك أكثر من 40% من البلدان ليس لديها سياسة للبحث الطبي، وأكثر من 85% ليس لديها برنامج للبحث السريري.

وسلط الملف الضوء على تحديد سبب غياب الاستثمار الحيوي لهذا القطاع في المنطقة العربية، رغم فائدته الكبيرة، وارتكز في ذلك على 5 محاور رئيسية، هي: واقع التجارب السريرية داخل الوطن العربي والإمارات، وكيفية تقييم التحديات والعمل على تجاوزها، وكيفية الاستفادة لمستقبل الخمسين، والتجارب الناجحة في الوطن العربي، واستطلاع الآراء المشاركة في التجارب السريرية.

وقدم المتخصصون والخبراء في مجال التجارب السريرية المشاركون في الملف 20 اقتراحاً كفيلة بتوفير بيئة حاضنة للأبحاث والتجارب السريرية في الإمارات والدول العربية، وكان أبرزها عربياً إنشاء مجلس تنسيقي للتجارب السريرية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للتجارب السريرية، وتأسيس مكتبة طبية نموذجية مخصصة لأبحاث التجارب، وإنشاء سجل عربي للمتطوعين وتحديث بياناتهم البحثية، وتنظيم تمويل التجارب ومراقبة الإجراءات.

كما حددوا عدداً من التوصيات لترسيخ مكانة الإمارات في القطاع، أهمها إنشاء هيئة مستقلة لإجراء التجارب السريرية تهدف إلى توحيد الجهود في الدولة، وإنشاء هيئة للدواء والغذاء، وإصدار قانون أو تشريع موحد يقنن التجارب السريرية، مع التركيز في عملية الابتعاث على التخصصات الحيوية والأوبئة، وتأهيل باحثين في مجال الأبحاث السريرية.

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