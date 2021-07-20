خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم، المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر «تويتر»: «في هذا اليوم المبارك.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. كما نهنئ شعب دولة الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.. أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والسلامة والأمن والأمان والاستقرار».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة.

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة إلى شعب الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها الطيبة.. سائلاً المولى تعالى أن يعيد هذه الأيام عليهم بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ وطننا عزيزاً ويديم أمنه وأمانه ورخاءه.

وهنأ سموه كل العاملين في الصفوف الأمامية في جميع ميادين العمل الوطني والإنساني.. معرباً عن أطيب تمنياته لهم ولأسرهم دوام الصحة والسلامة وأن يبارك الله تعالى جهودهم ويحفظهم من كل مكروه.

ودون سموه عبر «تويتر»: «أهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات ومواطنيها والمقيمين على أرضها وأبطال خط الدفاع الأول وأسرهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. داعياً الله تعالى أن يجعله مناسبة خير وسلام وصحة على بلادنا والعالم.»

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