حمدان بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بالعيد

المصدر: (دبي - البيان)

بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام دولة الإمارات وأولياء العهود وشعب الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودون سموه عبر «تويتر»: «تهانينا إلى صاحب السمو رئيس الدولة وأصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والحكام وأولياء العهود وشعب الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع، ويديم على دولتنا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار».

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