ولي عهد أبوظبي يتبادل التهاني مع زعماء ومسؤولي الدول الشقيقة

المصدر: أبوظبي - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس، - خلال اتصال هاتفي - خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

تمنيات

ونقل سموه إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة، معرباً عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الاتصال الهاتفي، عن تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام الرفعة والازدهار، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرخاء، ويرفع الوباء عنهم والبشرية جمعاء.

اتصالات

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق الشقيق، ومحمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، والدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق، ونيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق.. راجين الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ونقل سموه إلى القادة تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة.. معرباً عن أطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية والسعادة ولشعوبهم وبلدانهم الشقيقة دوام التقدم والازدهار.

من جانبهم أعرب قادة الدول الشقيقة عن أسمى آيات التهاني لسموهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأطيب الأمنيات بالصحة والسعادة، وأن يديم الله تعالى على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم بالخير والأمان والاستقرار.

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