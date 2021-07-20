مكتوم بن محمد: نسأل الله الخير للأمة الإسلامية في أنحاء الأرض

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام دولة الإمارات وشعبها بحلول عيد الأضحى المبارك.

ودون سموه عبر حسابه في «تويتر»: «في هذه الأيام المباركة، نهنئ أصحاب السمو رئيس الدولة ونائبه وولي عهده وحكام دولة الإمارات وشعبها بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله الخير للأمة الإسلامية في جميع أنحاء الأرض. أيام العيد هي أيام فرح وبركة، أدعو الله لكم ولأحبتكم فيها بالسعادة والصحة والرخاء، وكل عام وأنتم بخير».

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