عطاء الإمارات يمتد بالخير إلى 5 دول

المصدر: أبوظبي - وام

عززت الإمارات من مبادراتها الإنسانية خلال شهر رمضان لتمتد أياديها البيضاء إلى ٥ دول بالإغاثة والدعم الطبي، حيث افتتحت هيئة الهلال الأحمر أمس المرحلة الأولى من مشروع بناء وإعادة تأهيل وصيانة 8 مؤسسات طبية في محافظة حضرموت، لتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن، وتضمنت المرحلة الأولى افتتاح 4 مستشفيات.

كما وصلت إلى دمشق أمس طائرة مساعدات ثالثة على متنها كميات كبيرة من لقاحات «كوفيد19» والأدوية والمواد الطبية.

وأرسلت الإمارات أمس طائرة مساعدات تحتوي على 50 طناً من المواد الغذائية، إلى جمهورية السودان، في وقت وسعت هيئة الهلال الأحمر نطاق المستفيدين من مكرمة «أم الإمارات» من المير الرمضاني على الساحة السودانية.

كما أرسلت الدولة أمس طائرة مساعدات تحتوي على 43 طناً من المواد الغذائية، إلى جمهورية القمر المتحدة. ونقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية 6 حاويات أكسجين من دبي إلى الهند، استجابةً للارتفاع القياسي بحالات الإصابة بفيروس «كورونا».

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